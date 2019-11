Chi e TV Sorrisi e Canzoni presentano il calendario di Ludovica Pagani

25 Novembre 2019 | 10:47 di Redazione Sorrisi

Sensuale, ironica, seguitissima sui social: Ludovica Pagani, star da oltre 2 milioni di follower su Instagram, è la protagonista del calendario 2020 che sarà in edicola con i magazine Chi e Tv Sorrisi e Canzoni.

Da mercoledì 27 novembre 12 scatti inediti ed esclusivi ispirati ai diversi generi musicali, dal rap alla disco, dal rock al country, dal grunge al blues, sorprenderanno i lettori e i fan di questa giovane e talentuosa web influencer, volto TV e voce radiofonica che sta conquistando sempre di più il pubblico. La scelta del tema musicale non è casuale: la musica abbraccia il grande pubblico che segue Ludovica e i lettori affezionati ai due settimanali del Gruppo Mondadori; è protagonista di TV Sorrisi e Canzoni ed è tema molto apprezzato e trattato dal magazine Chi.

“Lavorare a questo calendario è stato davvero intenso e gratificante e ricorderò per sempre un team di lavoro in perfetta armonia”, ha dichiarato Ludovica. “Ogni foto è ispirata ad un genere musicale diverso: abbiamo in qualche modo ripercorsola storia della musica. Sono soddisfatta e orgogliosa del risultato e spero possa trasmettere le stesse emozioni che solo la musica a volte riesce a dare", ha concluso Pagani.

Dal 2016 ad oggi Ludovica ha condotto una web serie, un programma sportivo, ha partecipato in qualità di inviata a ‘Quelli che il calcio’, ha scritto il suo primo libro ‘Semplicemente Ludovica’ edito da Mondadori Electa, ha preso parte a due fiction Rai, alla nuova serie TV “Involontaria” che andrà in onda su MTV i primi di Dicembre, e ora è speaker radiofonica di Rds Next.

L’idea creativa e la produzione fotografica sono state interamente curate dal team di Mondadori Portfolio, agenzia fotografica del Gruppo Mondadori, che ha scelto per l’occasione Cosimo Buccolieri.

Partner dell’evento e dell’intero progetto è stato il brand hairbeauty COTRIL che ha realizzato per Ludovica una serie di look iconici ricreati ad hoc per lei al fine di valorizzarne la naturale bellezza e carisma. COTRIL è da sempre molto attento alla propria comunicazione social, motivo per cui ha iniziato a collaborare con Ludovica in occasione dell’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e continuerà per tutto il 2020 con una serie di nuovi e ambiziosi progetti.

Per i fan che vogliono incontrare Ludovica e farsi firmare il calendario l’appuntamento sarà il 4 dicembre a partire dalle 19.00 presso la Terrazza Aperol a Milano (Piazza Duomo, 25): un’occasione unica per conoscere Ludovica e gustare un delizioso aperitivo con vista Duomo sulla terrazza più bella di Milano.

Il calendario 2020 di Ludovica Pagani è in vendita a 9,99 euro escluso il prezzo dei due magazine e resterà in edicola oltre un mese a partire dal 27 novembre.