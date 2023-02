Ciao Febbraio! Di 28 ce n’è uno. sapete perché?

Il mese più corto ha una strana storia e insolite tradizioni. Scopritele con noi Paolo Fiorelli







C̕è una domanda che tutti, ma proprio tutti, ci siamo fatti in questo periodo dell’anno: ma perché Febbraio ha solo 28 giorni? E perché ogni tanto diventano 29? Se non conoscete la risposta (o anche solo se non la ricordate, visto che è un po’ complicata) continuate a leggere...

Come dice la filastrocca?

Ai tempi dei romani, Febbraio era l’ultimo mese del calendario. Questo, secondo molti storici, spiegherebbe perché è anche il più corto: per completare i 365 giorni dell’anno non ne servivano altri 30 o 31, ma solo 29. Sì, avete letto bene, 29. Che però divennero 28 quando si decise di dedicare ad Augusto il mese di Agosto (che allora ne aveva 30). Infatti il mese dedicato a Giulio Cesare, Luglio, durava 31 giorni, e parve scortese che il mese di Augusto ne durasse uno in meno! Così il povero Febbraio dovette prestare un giorno al suo più illustre collega. E gliene rimasero solo 28.

Grazie, Numa

A proposito, l’“inventore” di Febbraio (e anche di Gennaio) è il leggendario re di Roma Numa Pompilio. Prima di lui, infatti, i romani non si davano la briga di dividere l’inverno in mesi, visto che faceva troppo freddo per guerre e conquiste da ricordare. Febbraio fu dedicato a Febris, dea della febbre e della guarigione. Era un mese consacrato ai riti di purificazione, così come la natura si purifica e si prepara in attesa della primavera.

Misteri del bisestile

Le stranezze di Febbraio non finiscono qui. Infatti è l’unico mese che, ogni quattro anni, si allunga di un giorno. Anche questa consuetudine risale al tempo dei romani, che sapevano che l’anno non dura esattamente 365 giorni, ma circa sei ore in più (e su questo “circa” torneremo presto). Così, per rimettersi in pari, ogni quattro anni aggiungevano un giorno all’ultimo mese del calendario. Che era (mica l’avrete già dimenticato, eh?) Febbraio. Questi anni speciali di 366 giorni si chiamano bisestili e ricorrono negli anni divisibili per quattro: 2020, 2024, 2028... C’è un’eccezione e la vediamo dopo.

Giorni scomparsi nel nulla

Cos’è successo il 5 ottobre 1582? Assolutamente nulla, perché quel giorno non esiste! Infatti, per ordine di papa Gregorio XIII, da venerdì 4 ottobre si saltò direttamente a sabato 15. Ma perché? Il fatto è che l’anno astronomico non dura esattamente 365 giorni e 6 ore, ma qualcosa di più: 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 9,54 secondi. Nel corso dei secoli, quindi, il calendario era “rimasto indietro” di ben dieci giorni. E Gregorio li recuperò tutti in un colpo solo.

Un’eccezione ogni 400 anni

Ma non si fermò qui. Per evitare l’accumulo di altro ritardo in futuro, Gregorio stabilì che l’anno alla fine di ogni secolo non sarebbe stato bisestile, ad eccezione di quelli divisibili per 400. Troppo complicato? Ma no, considerate questo esempio: l’anno 2000 è stato bisestile, ma il 2100, 2200 e 2300 non lo saranno. Il 2400 invece sì. Segnatevelo in agenda!

Pietre e fiori

La pietra del mese è l’ametista. Il fiore? La violetta o la primula.

Si guadagna di meno

“Febbraio febbraietto, corto e maledetto”. “Febbraio febbraino, corto e malandrino”. Questo, ahinoi, è il mese con gli stipendi più bassi perché contiene meno giorni lavorativi. E quando l’economia si basava sull’agricoltura, era il mese in cui le riserve cominciavano a scarseggiare e i campi offrivano poco o nulla. Ovvio quindi che la saggezza popolare dei proverbi non lo tratti con gentilezza. E anche William Shakespeare scriveva... vedete a fianco, sotto il suo ritratto.

Compleanni difficili

A proposito, nel mondo ci sono 5 milioni di persone nate il 29 febbraio. Escludendo gli anni bisestili, si può sapere quando festeggiano il compleanno? Non c’è una regola, ma i più scelgono di spegnere le candeline il 28 (e gli altri il primo marzo). Così faceva per esempio Gioachino Rossini, il più celebre tra tutti i “leapers” (letteralmente “saltatori”, così vengono chiamati in inglese i nati il 29 febbraio).

Allietiamolo così

Per gli amanti dello spettacolo e delle feste, però, Febbraio è un mese davvero ricco di appuntamenti. Contiene infatti la Candelora (il 2), San Valentino (il 14), il Carnevale (con date variabili, visto che è sei settimane prima della Pasqua) e il Festival di Sanremo.

Amori “facili”

Oggi fa un po’ ridere, ma per secoli nel nord Europa l’unico giorno in cui era considerato lecito, per una donna, fare la proposta di matrimonio a un uomo era il 29 febbraio. L’usanza è attribuita a Santa Brigida e San Patrizio, vissuti nel V secolo. La prima si sarebbe lamentata che le donne dovevano aspettare troppo a lungo per ricevere la proposta dai loro corteggiatori. E San Patrizio avrebbe quindi concesso alle donne di fare il primo passo, ma solo nel giorno più raro di tutti. Meglio non esagerare!

C’era una volta il 30

È esistito anche un 30 febbraio, in Svezia nel 1712 e in Unione Sovietica nel 1930 e 1931. Nel primo caso fu a causa dei preparativi per l’abbandono del calendario svedese, che era diverso da tutti gli altri; nel secondo, per l’adozione del “calendario rivoluzionario sovietico”, poi lasciato da parte.