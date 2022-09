Cinque passi per tornare sereni al lavoro

Per molti di noi la fine delle vacanze è uno shock. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra Paolo Crepet Paolo Fiorelli







La chiamano “Sindrome da rientro”: secondo l’Istat colpisce circa il 35% della popolazione, con maggior incidenza tra i 25 e i 45 anni. È quel malessere che assale molte persone alla fine delle vacanze. I sintomi più comuni? Ansia, tristezza, sensazione di affaticamento, difficoltà di concentrazione, irritabilità, insonnia, fino a veri e propri disturbi psicosomatici come mal di testa o problemi di digestione.

Secondo gli esperti è una sorta di “elaborazione del lutto” con cui l’organismo e la mente reagiscono alla perdita di uno spazio di felicità: le vacanze. Ne abbiamo parlato con Paolo Crepet (che ha da poco dato alle stampe per Mondadori il suo nuovo libro “Lezioni di sogni”). E abbiamo scoperto che lo psichiatra e scrittore torinese ha una visione abbastanza originale del problema.

«La prima causa di questo disagio sta nel fatto che, inconsciamente, non amiamo più il lavoro. Lo consideriamo “una rottura”. E questo fa parte della tendenza moderna a vivere come eterni adolescenti. Il rientro al lavoro allora viene visto come il rientro a scuola: la fine della libertà. Invece il lavoro può essere una cosa bellissima! Può dare uno scopo alla vita, farti diventare qualcuno, vincere la noia».

E che dire a chi, fuori dalle vacanze, si sente stressato e affaticato? «Il vero problema sta in una vita che non ci soddisfa davvero» replica Crepet. «La sindrome del rientro nasce dall’impossibile sogno adolescenziale di rimandare senza fine i conti con la realtà. Se la nostra vita quotidiana non ci piace, non sarà allungando le vacanze di 15 giorni che risolveremo il problema. Invece, il piccolo shock del rientro può essere benefico. Perché la cosa peggiore dell’esistenza è la bonaccia. E settembre è un’ottima tempesta!».

