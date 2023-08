Come ci si può proteggere da eventi meteo estremi?

Abbiamo intervistato un super esperto per farci spiegare come affrontare le situazioni a rischio. Ecco i consigli Paolo Fiorelli







Le cronache degli ultimi giorni ci hanno lasciato senza fiato. E non solo per il caldo, anche per lo stupore. Sembra che il maltempo si sia ingegnato per colpire l’Italia con ogni sua forma possibile: se a Sud abbiamo avuto temperature record e incendi, il Nord è stato bersagliato da temporali disastrosi (come quello di Milano), grandine e trombe d’aria. Inevitabile chiedersi cosa possiamo fare per limitare i rischi ed evitare i danni peggiori. Ne abbiamo parlato con Stefano Federico, esperto dell’Isac (Istituto delle scienze atmosferiche e climatiche), reparto del Cnr che, insieme con la Protezione civile, si occupa di affrontare le emergenze climatiche. Prima di passare ai consigli per ogni scenario, però, è importante chiarire una cosa: «Tutti questi episodi sono legati tra loro e sono l’effetto della presenza di maggiore energia nell’atmosfera. Cioè del riscaldamento globale» dice il ricercatore. «L’Italia, in particolare, fa da “cerniera” tra i grandi movimenti di aria calda dell’Africa e di aria fredda del Nord Europa. Ecco perché, purtroppo, assistiamo a una grande varietà di fatti climatici estremi». Per evitarne le conseguenze più drammatiche, l’Isac, collaborando con la Protezione civile, sta mettendo a punto il sistema “IT-Alert”, che ci avvertirà dell’arrivo di un “evento estremo” direttamente sul cellulare. Ma quanto si possono prevedere certe manifestazioni? «Questo è il punto cruciale» risponde Federico. «È relativamente facile dare indicazioni di rischio su larga scala, del tipo “temporali in Lombardia”. Ma almeno per adesso è quasi impossibile stabilire l’ora e il posto preciso in cui si scatenerà una grandinata o una tromba d’aria. Se non quando è proprio imminente». Ecco perché è importante seguire queste buone regole, scenario per scenario.

TEMPORALI

Se possibile, riparatevi in un luogo chiuso e restate lontani dalle finestre.

Staccate dalla corrente gli apparecchi elettrici.

Evitate di prendere l’ascensore perché potrebbe bloccarsi.

Se siete all’aperto, non riparatevi sotto gli alberi perché potrebbero attirare un fulmine, lasciar cadere rami o addirittura essere sradicati.

In particolare, gli alberi in città sono più a rischio, perché spesso le radici non hanno spazio sufficiente in profondità per garantire una forte presa.

Prima di cominciare un’escursione in montagna o su un sentiero, controllate le previsioni meteo per tutta la giornata. Un temporale può arrivare velocemente, quando siete più lontani da un rifugio.

Se si vedono i lampi ma non si sente il tuono (specie di notte) è probabile che il temporale sia ancora lontano.

Se invece si sentono i tuoni, cercate subito un riparo.

GRANDINE

Se vedete avvicinarsi una precipitazione più chiara del solito (quelle piovose hanno un aspetto grigio scuro) è probabile che si tratti di grandine.

Mettetevi subito al riparo, non aspettate di sentire “le prime gocce”.

Se state guidando, ricordate che la grandine non solo rende il manto stradale scivoloso, ma compromette anche la visibilità. Accostate a bordo strada; l’ideale sarebbe ripararsi sotto un ponte o una costruzione.

Non fatevi prendere dalla fretta di arrivare a destinazione: ricordate che raramente le grandinate durano più di 10 minuti.

FULMINI

L’acqua aumenta il rischio: evitate di stare in spiaggia o vicino a una piscina. Se state facendo il bagno in mare, uscite subito.

Il rischio di fulmini aumenta anche in montagna e in ampi luoghi all’aperto, per esempio un prato.

Oggetti alti come pali della luce, alberi o tralicci attirano i fulmini: evitateli.

State lontani da reti e recinzioni metalliche e, in montagna, dalle “ferrate” con cavi tirati e chiodi di metallo nella roccia.

L’auto invece è meno a rischio perché le gomme la isolano da terra. Tenete comunque i finestrini chiusi e cercate di non toccare gli inserti in metallo.

In casa è meglio staccare gli apparecchi elettrici e allontanarsi da porte e finestre.

ALLAGAMENTI E ALLUVIONI

Non andate in garage, non scendete in cantina e non cercate di “salvare le cose preziose” finché l’allarme non è cessato e il livello dell’acqua è calato.

Allontanatevi quanto possibile da ponti, canali e fiumi: la “bomba d’acqua” può arrivare in pochi minuti.

Se siete all’aperto e non potete evitare di stare vicino a un corso d’acqua, andate verso la zona del terreno più rialzata.

Non sostate sul fondo di declivi o forti pendenze, anche per il rischio di frane.

Se siete in auto evitate i sottopassaggi, dove potreste ritrovarvi bloccati dall’acqua.

Attenzione anche alla perdita di aderenza che l’acqua causerà sull’asfalto: guidate lentamente e rifugiatevi in casa o in un edificio appena possibile.

TROMBE D’ARIA

Chiudetevi in casa e serrate le persiane (o abbassate le tapparelle).

Restate lontani dalle finestre: il vento può farle “esplodere” lanciando schegge nelle vicinanze.

Evitate mansarde e sottotetti, i primi a essere danneggiati.

Mettete al riparo gli animali domestici.

Chiudete il gas.

Se siete in viaggio, la cosa migliore sarebbe allontanarsi dal percorso del vento. Ma se non potete farlo, fermatevi nel primo luogo riparato che riuscite a trovare.

Non cercate di arrivare a casa a tutti i costi se guidare è pericoloso. Questi eventi estremi tendono a essere di breve durata; aspettate al riparo che diminuiscano di intensità.

INCENDI