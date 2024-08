Cristiano Ronaldo sbarca su YouTube

Il popolare calciatore lancia un suo canale chiamato "UR" ed è già da record Cristiano Ronaldo Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Oltre 18 milioni di follower (e continuano a crescere) con una dozzina di video in meno di 12 ore. Sono i numeri da record del nuovo canale YouTube lanciato da Cristiano Ronaldo. Il 39enne calciatore portoghese, cinque volte vincitore del Pallone d'oro, ha annunciato lo sbarco sulla piattaforma sui suoi altri canali social: «L'attesa è finita. Il mio canale YouTube è finalmente arrivato! SIUUU iscriviti e unisciti a me in questo nuovo viaggio», ha scritto il calciatore del club saudita Al Nassr al suo vasto esercito di fedelissimi, visto che è la personalità più seguita sui social, con 112,6 milioni di follower su X, 170 milioni su Facebook e 636 milioni su Instagram. Seguito che ha deciso di capitalizzare ulteriormente, visto che YouTube è la piattaforma che paga di più i suoi “creator”.

Il canale, chiamato "UR", vedrà Ronaldo discutere della sua “più grande passione" (il calcio), oltre che dei suoi altri interessi, tra cui famiglia, benessere, nutrizione, preparazione, recupero, educazione e affari. Ronaldo avrà anche conversazioni con vari ospiti.