A tavola con Adriana Volpe

L'opinionista dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, Adriana Volpe, è la protagonista della copertina del numero di “Cucina” che trovate in edicola dal 19 aprile a soli 2 euro (compreso il prossimo numero di Sorrisi). Per noi ha preparato un piatto facile e gustoso, il riso basmati con salmone e avocado.

«Cerco di usare in modo creativo tutto quello che ho nel frigo, senza buttare mai via niente. Scelgo ingredienti di stagione e il riso è sempre pronto... a disposizione!» ci spiega nell’intervista. A seguire, tantissime altre ricette da condividere in famiglia e ideali anche per i primi pic-nic di primavera.