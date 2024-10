Benedetta Rossi: «Cucino da sempre, ma alla cena ci pensa mio marito»

È entrata nella grande famiglia Mondadori e qui svela alcuni segreti: per esempio, come togliere l’odore di pesce in casa Giorgia Belfiore







Genuina, spontanea e con un accento marchigiano inconfondibile. Non può essere che lei: Benedetta Rossi, autrice di successo e blogger, è la più importante creator italiana nel campo del food con 17 milioni di follower sui social e il brand “Fatto in casa da Benedetta”. Ed è anche il volto di “Fatto in casa per voi”, programma in onda su Food Network ogni sabato (alle 14.45 ci sono i nuovi episodi in prima tv). La incontriamo a Milano assieme al marito Marco, suo braccio destro anche nel lavoro. Iniziamo la nostra chiacchierata parlando del loro ultimo viaggio in America e della magnifica casa in mezzo al verde ad Altidona (FM) dove vivono con Cloud, un adorabile cane di 4 anni.

Benedetta, i suoi compaesani la trattano come una stella?

«Assolutamente no! Se mi devono criticare lo fanno senza alcun problema (ride). Però sono anche molto protettivi nei miei confronti. Mi aiutano a mantenere la privacy quando arrivano turisti che chiedono a tutti dove abito».

Com’è nato l’amore per la cucina?

«Sin da piccola ero molto curiosa e amavo stare “con le mani in pasta”. Negli anni dell’università ho iniziato a lavorare nell’agriturismo dei miei genitori. Poi, nel 2011, ho pubblicato la prima ricetta su YouTube».

Qual era?

«Giardiniera in agrodolce, presa dal ricettario di famiglia».

Che cosa la spinse a iniziare a pubblicare video di piatti?

«Stavo attraversando un periodo difficile e avevo bisogno di uscirne. Marco, mio marito, mi ha regalato una macchina fotografica e un cavalletto. Da lì è partito tutto».

Oggi invece ha intrapreso un nuovo percorso con Mondadori Media, che ha acquistato il 51% di “Fatto in casa da Benedetta”.

A rispondere è Marco: «È stato un approccio naturale. Lavoriamo con il Gruppo Mondadori dal 2016, da quando Benedetta ha pubblicato il primo libro per Mondadori Electa (“Fatto in casa da Benedetta”, ndr). In questi anni si è instaurato un rapporto stretto di amicizia e fiducia».

Chi vi segue vedrà cambiamenti?

«No. Abbiamo delegato alcuni aspetti al Gruppo e ora ci focalizziamo sul nostro vero punto di forza: la creatività».

Torniamo a lei, Benedetta. Dove si vede tra dieci anni?

«Bella domanda! Ci crede se le dico che non so rispondere? Ecco... sicuramente sarò ai fornelli».

Progetti in cantiere?

«Svilupperemo idee che riguarderanno anche i miei hobby, come l’orto».

Passa tanto tempo nel suo orto.

«Sì, mi aiuta a staccare la mente. È una terapia per me. Poi adoro anche creare saponi con gli ingredienti che ho in casa».

Lei e Marco siete sposati dal 2009. Come vi siete conosciuti?

«Lui andava a cavallo e nell’agriturismo della mia famiglia c’era un maneggio».

Si è presentato come un principe azzurro?

«Direi proprio di no!». Ma interviene subito il marito, che scherza: «Dai Benedetta, dovevi dire di sì e aggiungere che avevo un fisico da urlo».

Un piatto che vi accomuna?

«La polenta con il sugo».

Chi prepara la cena a casa?

«Spesso Marco o... nessuno dei due. Al contrario di ciò che comunemente si pensa, anche noi mangiamo avanzi, cibi pronti o una semplice pasta».

Qual è il suo cavallo di battaglia?

«Zuppa inglese con il pan di Spagna».

Se lei fosse un piatto sarebbe...

«Uno spaghetto al pomodoro».

La sua cucina estera preferita?

«Non ho dubbi: messicana. L’ho assaggiata per la prima volta nel 1997, quando io e mio marito abbiamo fatto il primo viaggio insieme. Ho amato il pollo dello Yucatan (pollo marinato con spezie e succo di lime, ndr)».

Parlando sempre di cucina, ne approfitto per chiederle qualche “consiglio furbo”.

«Vada, sono pronta».

Un metodo per tagliare la cipolla senza piangere?

«Metterla prima a raffreddare dieci minuti nel congelatore».

Come contrastare l’acidità della passata di pomodoro?

«Aggiungete un pizzico di zucchero o di bicarbonato, o una fetta di patata».

Il segreto per mantenere viva la piantina di basilico?

«Utilizzate sempre la giusta dose di acqua, senza esagerare. Annaffiatela solo quando sentite che il terreno è arido».

Come possiamo invece togliere l’odore di pesce in casa?

«Mentre cucinate, mettete un pentolino d’acqua a bollire con dentro cinque foglie di alloro o una manciata di fiori di garofano. Vi assicuro che funziona».