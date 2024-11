Diventato famoso con i programmi di Arbore, Andy Luotto ora fa il cuoco a Rapallo

La comicità, la carriera in tv, il cinema, i dischi e la cucina Silvia Perazzino







«Buongiorno chef Luotto, mia mamma che vive a Rapallo, vicino a Genova, mi ha parlato del “suo” ristorante. Potrei venire a farle un’intervista?». «Volentieri, e porti anche la mamma». «La ringrazio, ma è una giovincella di 83 anni con qualche acciacco». «Ah, le mamme! Se la tenga cara, la mia ha 101 anni». Così, con uno scambio di battute condite di tenerezza, nasce l’incontro con Andy Luotto. Settantaquattro anni, nato e cresciuto a New York, due lauree, un diploma alla scuola alberghiera, un’adolescenza americana ribelle e poi Roma, l’incontro con Renzo Arbore, la comicità, la carriera in tv, il cinema, i dischi e la cucina. Ed è proprio da quest’ultima, tra ricordi, battute e delicate confidenze, che cominciamo.

Dunque, immagino debba chiamarla chef Luotto...

«Io sono un cuoco, una parola che sa di cucina e ha meno pretese di chef. Ed è sempre quello che ho voluto fare, cucinare e servire. Perché cucinare è un’arte perfetta: un mix di bellezza, cultura e felicità. Se un film non ti piace, esci dalla sala; se un libro non ti coinvolge, smetti di leggerlo. Ma il cibo una volta ingerito fa parte di te. E come cuoco rischi anche una denuncia (ride). E servire è il completamento del prendersi cura della persona per cui hai cucinato».

Mi racconti come è nata questa passione per la cucina.

«La prendo un po’ alla larga, ma così lo spiego meglio. Da ragazzo in America ero finito due volte in riformatorio e mia mamma pensò di spedirmi in Italia. “Vai a conoscere tuo padre” mi disse. Per questioni familiari complesse non l’avevo mai visto in vita mia e il nostro primo incontro avvenne all’aeroporto di Roma. Mi era venuto a prendere con un’auto che aveva le marce e che lui guidava nel traffico facendo le gincane. Io in America ero abituato al cambio automatico e alle superstrade. A casa di papà, che si occupava di cinema ad altissimi livelli, mi ritrovavo a tavola con Fellini, Mastroianni, Visconti. Ma non sapevo chi fossero e, soprattutto, non parlavo una parola di italiano. Così papà mi diceva: “Vai in cucina”. E lì ho scoperto il sugo che preparava la governante, Maria Illuminati, con la quale ci capivamo a gesti. Inzuppare il pane nel sugo di Maria era diventato un rituale. Un giorno mi indicò di passare il pane sul bordo della pentola, dove il sugo caramellizza. E lì mi sono detto: voglio fare questo per sempre».

E come ci è riuscito?

«Ricette di famiglia e tanto studio. La ricetta della caponata è quella della nonna paterna. Poi ho sfruttato la mia popolarità per entrare nelle cucine dei migliori chef e “rubare” con gli occhi tutto quello che potevo: dai tempi di cottura al taglio delle carni. All’istituto alberghiero, che ho frequentato da grandicello, ero molto bravo, sa!».

Quando, appunto, ha capito di essere bravo?

«Quando ho iniziato ad andare in campeggio: sentivano il profumo e facevano la fila per mangiare da me. Poi, per pagarmi l’università a Boston, mi sono spacciato per un cuoco italiano, calcando molto su un finto accento italoamericano. Cucinavo per i ricchi americani, andavano matti per le mie lasagne».

Si dice che cucinare sia un’arma di seduzione: è vero?

«In cucina ho fatto conquiste, certo, era l’unico modo (ride). O le facevo ridere, o mangiare. Avevo poi delle frasi pronte per il primo approccio, per esempio: “Giuro che se verrai con me, sarò dolcissimo”. Non avendo poi i soldi per un mazzo di fiori, regalavo loro delle bustine di semi dicendo: “Questi vedrai che non appassiscono, ma durano per sempre”».

Per la mamma americana di 101 anni cosa prepara?

«Quando vado a trovarla ad Alba, dove vive, le riempio il freezer di parmigiana di melanzane, pollo con i peperoni e polpette. Per farla felice mi vesto da cuoco e cucino per lei e i suoi amici. Peccato che la badante musulmana tante cose non possa mangiarle!».

E per Renzo Arbore, che l’ha scoperta e portata in tv con programmi come “L’altra domenica” e “Quelli della notte”, cosa prepara?

«Mi ricordo quando mi chiamò Arbore e mi chiese: “Lei è un comico?”. E io: “Ma come si permette!”. Arbore è un super goloso, mangia le cose più strane. Ho cucinato spesso anche con Marisa Laurito, ottima cuoca. Gegè Telesforo, invece, è esigentissimo a tavola, vuole il sugo fatto bene, la pasta fatta bene. Io mi faccio mandare le cipolle di Montoro per fare la pasta col sugo alla genovese».

Il segreto della sua cucina?

«Posso dire di avere la migliore materia prima in circolazione. Poi mi piace preparare dei piatti a tavola. I turisti impazziscono quando preparo i gamberi flambati davanti a loro. A Napoli si fa la pasta con le vongole “fujute”, cioè “scappate”. Le vongole, quindi, non ci sono, però c’è un sasso con delle alghe che danno un sentore di mare. E sa cosa mi sono inventato? Cucino una pasta con un ottimo sugo di pesce, spadello, faccio il nido nel piatto, metto un sasso e a fine pasto pulisco il sasso e lo autografo per i clienti. Gli americani ne vanno pazzi, non smettono di ringraziare».

Il piatto di cui va più fiero?

«Gli spaghetti al pomodoro. Li faccio con cinque tipi diversi, con l’aglio che non deve imbrunire, mantecati con dolcezza. Me li sono tatuati anche sulla pancia. Ho una cinquantina di tatuaggi, tutti a tema cibo anche se non c’è un motivo preciso: pane e salame, sedano con carote e cipolle, una pianta di basilico, una treccia di aglio e peperoncini, e su ogni peperoncino c’è il nome di un figlio. L’ultimo tatuaggio che ho fatto è un pezzo di parmigiano, ma è venuto male, sembra carbone. Mia moglie non vuole più dormire con me perché dice che sembro il carrello della spesa (ride)!».

Nella sua carriera di cuoco avrà incontrato dei palati difficili...

«Ci sono persone disinteressate al cibo, ma l’italiano mangia bene, nasce col palato colto. Pensi che ho cucinato per Silvio Berlusconi. Tutti sanno quanto non amasse aglio e cipolla. E invece cucinati da me li ha mangiati!».

E come ha fatto?

«Be’, bisogna saperli cucinare! Del resto, l’aglio e lo zenzero sono i due sapori più popolari al mondo, insieme poi sono fenomenali. Se strofini uno spicchio d’aglio su un piatto e ci metti sopra il pesce caldo, appena cucinato, senti che aroma sprigiona».

Senta, immagino che i complimenti siano molti, ma la cosa peggiore che si può dire a un cuoco qual è?

«“Complimenti per il piatto, delicatissimo...”. Allora vuole dire che non sa di niente! I piatti devono avere carattere».