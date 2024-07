Edoardo Raspelli: «Sagre e ristoranti, ecco le dritte per non sbagliare»

Il più celebre critico gastronomico d’Italia ci invita a tavola con lui. E ci racconta i suoi trucchi e le sue avventure Enrico Casarini







Talvolta sembra sapersi nascondere proprio bene, ma non c’è dubbio: dietro l’angolo c’è l’estate. E con lei arriva lo spettacolo pirotecnico delle mille sagre e feste d’Italia: il modo più bello per passare giornate divertenti e… saporite. Ma come scegliere l’appuntamento giusto? Come evitare delusioni? Lo abbiamo chiesto a un espertissimo, Edoardo Raspelli. Che non solo ha “inventato” la critica gastronomica in Italia e l’anno prossimo festeggerà cinquant’anni di recensioni («In Italia sono stato il primo, nel 1975. Nel mondo, invece, sono stato il terzo, preceduto dalla coppia francese Henri Gault e Christian Millau» precisa con simpatica schiettezza), ma da sempre esplora ogni angolo d’Italia per i suoi articoli e le sue trasmissioni televisive. E, in fondo, per una curiosità davvero insaziabile.

Dunque, Raspelli, siamo davanti al cartellone di una sagra e siamo molto curiosi… Ma come decidere se andare o non andare?

«Beh, se si parla solo di creatività dello chef, di piatti che non avete mai assaggiato o di cose che non hanno a che fare con il territorio, allora io direi: “Ma per l’amor del cielo!”. Ben venga, invece, tutto quello che è legato alla tradizione. Se sono a Beura, il mio “rifugio” piemontese sopra Domodossola (VCO), voglio mangiare la polenta; se vado a Sorrento (NA), invece, non mi voglio perdere la delizia al limone».

E di fronte agli stand gastronomici come ci comportiamo? Assaggiamo tutto o puntiamo su una cosa e basta?

«Devo dire la verità: io cerco di non mangiare alle sagre. Sbocconcello una o due cose, o assaggio quel che non conosco, ma preferisco starmene tranquillo in un ristorante».

Allora la accompagniamo. È un ristorante che non conosciamo, però, e dobbiamo farcene un’idea al più presto…

«Quando entro in un locale che non conosco vado subito a lavarmi le mani: se la toilette è sporca, chissà che disastro sarà la cucina. Poi c’è la verifica di quel che viene indicato nel menù e nella carta dei vini. È un buon segno che siano il cameriere o il sommelier a dire subito se manca qualcosa, perché può succedere; mi arrabbio, invece, se devo scoprirlo al momento dell’ordine. Infine non sopporto quando mi vogliono insegnare tutto di un piatto o di un vino, spiegandolo sul momento o con certi nomi di pietanze lunghi come titoli di film di Lina Wertmüller. “Qui usiamo fagioli di Burlunzi prodotti dalla signora Merlinka che abita in vetta al monte Farquillang, a 4 mila metri d’altezza; se ne raccolgono 20 chili all’anno e al nostro locale ne vengono mandati cinque”… Perché mi devi far sentire ignorante? Perché non ti limiti a soddisfare la mia curiosità?».

A proposito di locali accoglienti, ogni domenica mattina su Rai3 lei ha uno spazio nella trasmissione “O anche no Estate” in cui presenta ristoranti anche dal punto di vista della perfetta accessibilità. Anche in questo è un precursore…

«Devo ringraziare Paola Severini Melograni che si è inventata una trasmissione giornalisticamente straordinaria. Questi miei camei mi riempiono d’orgoglio, perché hanno aggiunto un aspetto diverso al mio lavoro. Spero di stimolare un esame di coscienza: “Com’è il mio locale? Sono pronto a ricevere un cliente in carrozzina?”. In generale, comunque, vedo tanta buona volontà tra i ristoratori. E poi, visto che io pratico il peccato capitale della gola, spero che raccontare queste cose mi aiuti a essere un po’ assolto».

È noto che lei non prenota mai usando il suo nome e cognome. Le è mai capitato che l’abbiano riconosciuta e le abbiano negato il tavolo dicendo che non era quel certo “signor Rossi”?

«Una volta a Sanremo, tantissimi anni fa. Io me ne sono andato, ma quel ristoratore aveva sicuramente la coscienza sporca».

Ha mai litigato fisicamente con un proprietario o uno chef? L’hanno mai aggredita?

«No. Sono stato querelato una ventina di volte per diffamazione, ma sono sempre stato assolto per aver esercitato il diritto/dovere di cronaca e di critica. Non ho mai fatto vendette personali: da giornalista (ho iniziato come cronista di “nera”…) ho sempre raccontato quel che mi succedeva. Nel 1979 qualcuno appese al portone del mio condominio una corona funebre con scritto: “Al nostro caro Edoardo”. Col tempo credo di aver capito chi possa essere stato; il giorno dopo, comunque, scrissi sul mio giornale, il “Corriere d’Informazione”, che ringraziavo chi me l’aveva mandata perché il suo ristorante era stato sicuramente fetente, ma non mortale».

Qual è la pietanza più bizzarra che ha mai assaggiato?

«A Hong Kong mi feci portare delle lingue d’anatra: erano una ventina, saltate nel wok. Circa 25 anni fa, invece, in una baita svizzera in cui era consentito, ho fatto una cosa che ancora mi fa piangere: ho assaggiato la marmotta… Ultimamente sento sempre più dispiacere all’idea di mangiare qualcosa che è stato ucciso. Mia moglie dice che, magari tra quarant’anni, finirò per diventare vegetariano. Ma sono del 1949 e sono cresciuto in anni in cui dovevi mangiare di tutto. O meglio, tutto quello che la mamma ti metteva davanti».

Lei aveva stipulato un’assicurazione su gusto e olfatto…

«L’ho tenuta per una quindicina d’anni, poi l’ho chiusa perché costava troppo!».

Torniamo all’estate: qual è il suo piatto estivo preferito?

«Io mangerei la cassoeula anche a ferragosto, magari in montagna dove fa freschino. Ma questa è una provocazione… In realtà mi sono inventato un piatto strano e meraviglioso che mi hanno già copiato: gamberi rossi freschi (mi raccomando, che siano italiani!), crudi e sgusciati, disposti su una mozzarella di bufala campana o una burrata».