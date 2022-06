Giorgio Borghetti in “Cucina”

L’attore di "Un posto al sole" è il protagonista del nostro allegato Stefania Zizzari







Da romano doc, Giorgio Borghetti non poteva che scegliere di presentare sulla copertina del nostro allegato

“Cucina” (che trovate in edicola con il numero di Sorrisi del 21 giugno) una ricetta della tradizione romana.

L’attore, volto amato di “Un posto al sole” dove interpreta l’imprenditore Fabrizio Rosato, sposato con Marina Giordano (Nina Soldano), propone la sua pasta alla gricia: «Ho scelto questa ricetta perché è il primo piatto che ho imparato a cucinare. Mia mamma la faceva in modo egregio, mi sono appassionato e ora è diventato il mio cavallo di battaglia in cucina». Ma Borghetti ha altri “assi nella manica”: «Mi cimento anche nei saltimbocca e nei primi piatti come cacio e pepe e carbonara. Cucinare mi piace veramente. Vivo a Roma, lavoro a Napoli per “Un posto al sole”, mio figlio vive a Bologna e insegno doppiaggio e recitazione a Milano, Padova, Firenze e Pescara. Viaggio tanto e quando sono nella mia cucina finalmente mi rilasso!».