I consigli di Vira Carbone per depurarci dopo le Feste

«Terminate le Feste è normale ritrovarsi con uno o due chili in più» dice Vira Carbone, conduttrice di "Buongiorno benessere" su Rai1. «E dopo pranzi e cene abbondanti lo scotto da pagare è un lieve senso di malessere, stanchezza, pesantezza e gonfiore. Tutti inconvenienti a cui si può facilmente rimediare».

Ci suggerisce come tornare in forma?

«Ci sono due soluzioni: seguire una dieta più rigida per una settimana oppure due settimane di alimentazione bilanciata».

Che cosa implica l’una e l’altra scelta?

«Dieta stretta significa eliminare dolci, alcolici, formaggi, intingoli. Consumare la pasta integrale o altri cereali, come quinoa, orzo e farro, non più di tre volte alla settimana. E puntare su proteine di facile digestione, come carni bianche o pesce azzurro. Sempre abbondando nel consumo di verdura e frutta, preferendo le varietà meno zuccherine. Per esempio, sì a lattuga, radicchio, broccoletti, finocchi, kiwi, frutti rossi... Niente patate e banane».

E per chi sceglie la seconda soluzione?

«Si può iniziare la giornata con yogurt o latte, accompagnato da frutta fresca e secca. A pranzo 80 grammi di pasta integrale o altri cereali con verdure e a cena 100-150 grammi di pesce, carni magre o due uova, seguiti da ortaggi di stagione. In entrambi i casi, occorre bere molto, acqua soprattutto, ma anche tisane depurative».

E per chi non riesce a bere abbastanza acqua?

«Si può renderla più gustosa aromatizzandola. Basta mettere in infusione per qualche ora in una brocca piena d’acqua zenzero, limone, basilico e altri aromi a piacere, poi filtrarla e berla durante la giornata».

Quali sono invece le tisane detox più efficaci?

«Per il gonfiore va bene una tisana di zenzero grattugiato. Per la digestione difficile, oltre allo zenzero, si può aggiungere cannella e una bacca di vaniglia. E per disintossicare il fegato, suggerisco fiori di ibiscus e buccia di limone grattugiata. Invece, un rimedio ottimo per il reflusso gastrico è mangiare a digiuno un pezzo di mollica di pane con un filo di olio extravergine di oliva: un toccasana per le mucose dello stomaco».

Verdura e frutta vanno bene anche sotto forma di centrifugati?

«Certo. Sono ricchi di vitamine, minerali e altre preziose sostanze immediatamente assimilabili dall’organismo. In questo periodo consiglio di bere ogni giorno un centrifugato a base di carota, sedano e finocchio. Depura e dà tanta carica».

Come ridurre i grassi e i condimenti?

«Ci vengono in aiuto gli aromi freschi tritati: prezzemolo, alloro, santoreggia salvia, timo e rosmarino. E poi le spezie, dalla curcuma alla cannella e i fiori di garofano: hanno proprietà stimolanti, energizzanti e antinfiammatorie».

Gli integratori servono a ritrovare energia?

«Meglio consultare prima il medico. I prodotti multivitaminici vanno presi se c’è una carenza, altrimenti si rischia un accumulo di determinate vitamine e minerali. E quelli che stimolano il metabolismo possono interferire con la funzionalità della tiroide».

L’attività fisica aiuta a rimettersi in forma?

«Tantissimo, soprattutto dopo intere giornate trascorse a casa senza fare movimento. Se si vogliono evitare luoghi chiusi, come palestre o piscine, va benissimo una camminata di un’ora ogni giorno, ricordando che una persona in buona salute dovrebbe fare almeno 6 mila passi al giorno, che si possono controllare comodamente con un contapassi. In alternativa, su Internet si possono trovare tantissimi suggerimenti per esercizi di stretching o di pilates da eseguire facilmente a casa».