In edicola il terzo allegato Cucina di Sorrisi

Dall'inizio del 2021 c’è una bellissima (anzi, gustosissima) sorpresa in edicola. Il 16 marzo troverete con Sorrisi il terzo numero dell’allegato “Cucina”, in collaborazione con GialloZafferano, con 50 ricette, facili e veloci, spiegate veramente passo per passo. Ogni numero del nuovo mensile avrà in copertina un personaggio dello spettacolo, che spiegherà ai nostri lettori i segreti dei suoi cavalli di battaglia in cucina.

La Carbonara di Max Giusti

È il conduttore Max Giusti il protagonista del terzo numero. Max ci racconta la sua passione per la Carbonara: «La amo talmente che la mangio anche all’estero» dice. «E quando non è proprio da manuale... abbondo col parmigiano e via!»

Ricette spiegate passo per passo

Sfogliando l’allegato troverete, come dicevamo, 50 ricette spiegate in ogni dettaglio, consigli per variarle con ingredienti alternativi e per conservarle senza problemi. Ci sono i primi piatti, i secondi di carne, pesce e uova, idee sfiziose con le verdure per contorni, antipastini e piatti unici, e naturalmente tanti dolci con cioccolato, creme e frutta. Insomma, un appuntamento da non perdere: prenotate subito l’allegato “Cucina” nella vostra edicola!

