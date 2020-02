Le ricette del Festival – Pollo alla birra

05 Febbraio 2020 | 8:00 di Redazione Sorrisi

Sorrisi per Tescoma

Versate 100 ml di birra nel serbatoio del cuocipollo attraverso l'apertura nella griglia.

Pulite e salate il pollo all'interno, posizionatelo sul supporto verticale e a piacere disponete sulla griglia intorno al pollo un contorno di verdure precedentemente oliate e salate.

Spennellate il pollo e il contorno con 25 grammi di burro fuso e spezie a piacere.

Fate cuocere in forno a 160 °C per circa 90 minuti, regolatevi in base alla dimensione del pollo, spennellando di tanto in tanto sia il pollo che le verdure con i succhi di cottura.

La griglia per i contorni ha infatti un’apertura dalla quale puoi prelevare facilmente con il pennello i liquidi e usarli per insaporire la carne.