Le ricette del Festival – Tisana alle mele

5 gustose ricette, una per ogni giorno del Festival di Sanremo

08 Febbraio 2020 | 8:00 di Redazione Sorrisi

Sorrisi per Tescoma

Lavate accuratamente 2 mele rosse bio, sbucciatele e inserite le bucce nel filtro dell’infusiera.

Inserite nel filtro anche 2 stecche di cannella e 4 chiodi di garofano. Riempite l’infusiera con 1 litro e mezzo di acqua tiepida, applicate il filtro infusore ed il coperchio, mettetela sul fornello e portate l’acqua a ebollizione.

Abbassate la fiamma e lasciate in infusione a fuoco dolce per una decina di minuti. Allontanate dal fuoco e lasciate riposare per un’altra decina di minuti, quindi togliete il filtro infusore, applicate di nuovo il coperchio e servite la tisana dolcificandola a piacere con miele.