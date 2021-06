Martini Alimentare lancia il concorso “La fortuna vien grigliando”

I Mini Spiedini sono la soluzione vincente a tavola e l’occasione giusta per aggiudicarsi uno dei prestigiosi barbecue in palio, firmati Weber Redazione Sorrisi







Dopo essere stati eletti "Prodotto dell’Anno 2020", i Mini Spiedini Martini tornano a far parlare di loro con una campagna di comunicazione impreziosita dai disegni dell’illustratore Diego Cusano e un concorso dedicato a chiunque ami portare in tavola piatti gustosi e nutrienti, e allo stesso tempo facili da preparare.

Il concorso "La Fortuna vien Grigliando" accompagnerà infatti la campagna sostenendola e dando massimo rilievo a quello che è uno dei prodotti più amati della gamma Martini Alimentare. Le varianti dei Mini Spiedini consentono infatti di fare la scelta più in linea con le proprie esigenze alimentari e di gusto: pollo per chi preferisce soluzioni leggere, suino per chi ama i sapori più ricchi.

Martini Alimentare offre la migliore qualità con carni italiane al 100%, NO OGM e da allevamenti Antibiotic-Free, per soluzioni stuzzicanti, buonissime e adatte a tutti.

E proprio in previsione delle grigliate tipiche della bella stagione, Martini Alimentare lancia il concorso per vincere uno dei 15 bellissimi barbecue firmati Weber.

Per partecipare è molto semplice, basta acquistare i Mini Spiedini di pollo o di suino (dal 1° giugno al 31 luglio) e inviare tramite sms, oppure online sul sito legrigliate.it, il numero del documento e il codice RT dello scontrino, incrociare il forchettone e sperare nella fortuna (regolamento completo su legrigliate.it). Facilissimo, come portare in tavola i Mini Spiedini Martini, una scelta di gusto e di benessere.

La linea Mini Spiedini di Martini nasce dalla vocazione dell’azienda all’innovazione per offrire ai propri clienti prodotti sempre nuovi, pensati per essere nutrienti e genuini e allo stesso tempo, legati alla grande tradizione culinaria italiana, reinterpretata da Martini Alimentare in chiave moderna.

Appetitosi e versatili, sono un ottimo prodotto "Ready to cook" che incontra le richieste e le tendenze del mercato sempre più esigente in termini di qualità e praticità di consumo. I Mini Spiedini Martini sono elegantemente mini per una cottura più uniforme e veloce. Perfetti sulla griglia, sono ottimi in padella, al forno, squisiti come antipasto o come secondo. Abbinati ad un contorno leggero sono amici anche di chi è attento all’alimentazione.

Le carni, selezionate e controllate, sono garantite dalla filiera che ne certifica la qualità. La qualità è un valore imprescindibile e infatti, il Gruppo Martini è stato il primo in Italia a realizzare un progetto di tracciabilità della filiera.

Gruppo Martini registra e ricostruisce la storia di ogni singola confezione di carne. Questa è la garanzia che gli animali sono nati e allevati nelle strutture aziendali, monitorati da tecnici e da veterinari Martini, nutriti con gli alimenti zootecnici del Gruppo e infine macellati e trasformati “in prima persona”.



Il Gruppo Martini

Gruppo Martini è un’azienda romagnola leader nel settore delle carni e dei mangimi, con oltre 100 anni di storia. Nata nel 1918, ancora oggi è la famiglia Martini che ne detiene il 100% delle azioni. Il gruppo è diviso in due comparti distinti e complementari: il mangimistico e l’alimentare che offrono al mercato, a tutti i livelli, eccellenza nella qualità nel rispetto della tradizione con una naturale vocazione all’innovazione.

La filiera integrata, interamente italiana, rappresenta un tratto distintivo del gruppo: partendo dai campi si sviluppa negli allevamenti, fino alla tavola e garantisce il controllo sull’intero processo di trasformazione con un supporto tecnico e scientifico di primissimo livello. La sostenibilità è un altro dei capisaldi dell’azienda secondo cui le produzioni seguono un controllo capillare che permette di inserire sul mercato prodotti innovativi in grado di rispondere alle più alte aspettative dei consumatori.

Gruppo Martini è attento ad intercettare le sempre mutevoli esigenze del mercato, proponendo innovazione di prodotto e di servizio, rispetto della materia prima, oltre ad una moderna cultura alimentare. Lo dimostra la sua gamma di prodotti di alta qualità, realizzati con ingredienti sicuri, di origine garantita, da filiera certificata che si arricchisce continuamente con proposte che seguono e spesso anticipano, nuovi stili di vita. Un’attenzione che trova una perfetta corrispondenza in prodotti preparati seguendo le regole della migliore tradizione della gastronomia regionale italiana e pronti per essere gustati in pochi minuti.