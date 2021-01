Mettetevi ai fornelli con Sorrisi!

07 Gennaio 2021 | 9:06 di Stefania Zizzari

È arrivato il 2021 e con il nuovo anno c’è una bellissima (anzi, gustosissima) sorpresa in edicola. Il 12 gennaio troverete con Sorrisi l’allegato “Cucina” in una versione tutta nuova, in collaborazione con GialloZafferano, con 50 ricette, facili e veloci, spiegate veramente passo per passo. Ogni numero del nuovo mensile avrà in copertina un personaggio dello spettacolo, che spiegherà ai nostri lettori i segreti dei suoi cavalli di battaglia in cucina.

Vincenzo ci svela i suoi trucchi

È l’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme a inaugurare questanuova avventura editoriale, il primo grande amico di Sorrisi a presentare la sua personalissima ricetta: gli “Spaghetti al pomodoro e basilico”. «Un piatto solo all’apparenza semplice, che richiede l’utilizzo di ingredienti freschi e di prima qualità» spiega Salemme. E aggiunge: «Non sono uno chef, ma so far da mangiare. E mi piace mangiare bene».

Ricette spiegate passo per passo

Sfogliando l’allegato troverete, come dicevamo, 50 ricette spiegate in ogni dettaglio, consigli per variarle con ingredienti alternativi e per conservarle senza problemi. Ci sono i primi piatti, i secondi di carne, pesce e uova, idee sfiziose con le verdure per contorni, antipastini e piatti unici, e naturalmente tanti dolci con cioccolato, creme e frutta. Insomma, un appuntamento da non perdere: prenotate subito l’allegato “Cucina” nella vostra edicola!

50 ricette facili e veloci spiegate passo per passo

