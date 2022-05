Monica Setta cucina per voi e ci apre le porte della sua cucina

È lei la protagonista di “Cucina” in edicola da martedì 24 maggio Tiziana Lupi







Per Monica Setta l’ospitalità è un piacere. E non solo a "Unomattina in famiglia", che conduce con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, ma anche nella sua bella casa romana, dove per i suoi commensali ha persino creato una ricetta apposita, la “Pasta alla Monica”, con pecorino e verdure. La troverete, con tante altre ricette, nell’allegato Cucina che sarà in edicola la prossima settimana insieme con Sorrisi da martedì 24 maggio (a soli 2 euro compreso Sorrisi).

Monica, come e quando ha imparato a cucinare?

«Ho avuto un’ottima maestra: mia madre, una gran cuoca. Quando sono venuta a Roma per studiare mi è tornato utile perché vivevo da sola».

Cosa ama cucinare?

«I primi piatti. E tutti quelli che preparo hanno una cosa in comune: il pomodoro. Sono molto brava con i dolci al cucchiaio. Faccio un ottimo tiramisù, bagnando i savoiardi con l’alchermes».

La sua tavola è informale o chic?

«Dipende dalle occasioni ma niente è mai lasciato al caso, anche perché ho una cabina-stoviglie fornitissima».

Qualche consiglio per risparmiare quando si va a fare la spesa?

«Il primo è quello di andare a fare la spesa a stomaco pieno, altrimenti finiremo per mettere nel carrello qualcosa di inutile. Poi, attenzione a dove prendiamo i prodotti. Per una strategia di marketing, negli scaffali alla nostra altezza di solito viene collocato ciò che si vuole che compriamo mentre i prodotti con i prezzi inferiori sono esposti negli scaffali più bassi. E non dimentichiamo le tessere a punti che ci garantiscono sconti interessanti».