Siamo vegani: carne no, pesce no, uova no, formaggi no

Il 1° novembre si festeggiano Tutti i Santi del calendario e tutti i vegani del pianeta: è la Giornata mondiale del veganismo. La data è stata scelta per ricordare il giorno della fondazione della prima società vegana, costituita nel 1944 a Londra dall’attivista britannico Donald Watson. Da ragazzo, dopo aver assistito al massacro di un maiale nella fattoria di suo zio George, Watson diventò vegetariano e non mangiò mai più carne fino alla sua morte, avvenuta nel 2005 a 95 anni. Le sue convinzioni, però, a un certo punto andarono oltre il vegetarianismo. Quindi Watson iniziò a escludere dalla sua dieta ogni derivato animale (niente latticini, uova, miele…). Per proteggere gli animali dalla crudeltà, oggi c’è chi fa scelte precise anche in altri aspetti della quotidianità. Nell’abbigliamento, per esempio, perché i vegani volutamente indossano solo tessuti di origine vegetale come canapa, lino e cotone, o fibre sintetiche come la viscosa. Per dare un nome a questa filosofia di vita, fu proprio Watson a creare la parola inglese “vegan” (vegano), unendo le prime tre lettere e le ultime due di “vegetarian” (vegetariano).

Per chi ama l’ambiente

Difficile dire quanti siano i vegani nel mondo, perché esistono poche statistiche ufficiali. Per le associazioni di settore, sarebbero circa 100 milioni (rispetto a quasi 800 milioni di vegetariani). In Italia, invece, stando agli ultimi dati Eurispes pubblicati a novembre 2022, il 6,7 percento della popolazione ha una dieta basata su cibi di provenienza vegetale. Di questi, il 5,4 per cento si dichiara vegetariano e l’1,3 per cento si dichiara vegano. Una scelta dettata da ragioni etiche ed ecologiche: i vegani si battono per salvare gli animali dalla crudeltà degli allevamenti intensivi e della macellazione, e per vivere su un pianeta meno inquinato. Secondo gli organizzatori del “Veganuary” (il “gennaio vegano” nato nel 2014 su iniziativa di una organizzazione non profit britannica che invitava tutti a provare la dieta vegana), un mese di veganesimo all’anno nel mondo eviterebbe emissioni inquinanti pari a quelle causate da 450 mila aerei di linea e salverebbe la vita di oltre un milione di animali.

Sostenitori famosi

Stupisce perché ha un passato da noto carnivoro, ma è diventato vegano persino Ricky Gervais, l’attore inglese dalla comicità corrosiva e politicamente scorretta protagonista della serie tv “After life”. Ed è in ottima compagnia. Sono vegane tantissime star: la cantautrice Ariana Grande, l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix, le sorelle tenniste Serena e Venus Williams, la duchessa di Sussex Meghan Markle, che però lo è a intermittenza. Sì, perché essere strettamente vegani è molto difficile e spesso per ragioni di salute la dieta si interrompe, come è successo all’attrice Anne Hathaway, fin da ragazzina vegetariana e poi vegana. Oppure si diventa “veggan” (mix dei termini inglesi “egg”, uovo, e “vegan”, vegano) come Red Canzian dei Pooh: ovvero vegani che consumano regolarmente le uova. Infine vanno menzionati i “cheegan”, quelli che (dall’inglese “to cheat”, imbrogliare), ogni tanto barano e mangiano una fetta di prosciutto...

I consigli della nutrizionista Samantha Biale

Nella dieta vegana ci sono carenze di nutrienti?

«Sì: ferro, vitamina B12 e calcio. Il ferro di carne e pesce è più assimilabile di quello vegetale. Per sopperire, aggiungiamo del limone alle verdure perché la vitamina C favorisce l’assimilazione del ferro e non consumiamo ai pasti vino, caffè e tè che ne riducono l’assorbimento. La vitamina B12 si trova solo nei cibi di origine animale. Quindi è consigliabile un integratore. Per assicurarsi il calcio, invece, non bisogna farsi mancare arance, verdure a foglia verde, legumi, tofu e tempeh (derivati della soia, ndr), frutta secca ed essiccata».

E le proteine?

«Le proteine possono essere assunte con soia, legumi e frutta secca che, però, non posseggono tutti gli aminoacidi essenziali tipici delle fonti animali (carne, pesce, uova e formaggio). Per dribblare il problema, basta abbinare legumi e cereali: per esempio, pasta e fagioli, pasta e ceci, orzo e lenticchie, riso e piselli, minestra di cicoria, farro e fave. Gli aminoacidi che mancano ai primi sono forniti dai secondi, e viceversa».

In che modo possiamo sostituire carne, pesce e uova?

«Ceci, cicerchie, fagioli, fave, lenticchie, piselli e soia sono la base proteica delle diete vegane. Dato che una fettina di carne o pesce da un etto e mezzo ha circa 30 grammi di proteine, possiamo sostituirla con 450 grammi di legumi cotti, 170 grammi di burger di soia o 160 grammi di seitan».

Ma i burger vegetali non hanno troppo sale?

«Una porzione ne contiene circa 1,5 grammi, cioè la stessa quantità contenuta nei sughi pronti! Se il burger vegetale viene consumato con una porzione di verdure, è perfetto: il potassio dei vegetali equilibra il sodio».

E il “latte” vegetale (di riso, di avena o di soia) non è troppo calorico?

«Io consiglio sempre quello di soia che ha un valore nutrizionale sovrapponibile al latte vaccino. L’ideale è quello senza zucchero aggiunto: una tazza apporta circa 80 calorie e 6 grammi di proteine, come il latte parzialmente scremato. Le altre bevande, ottenute dai cereali, hanno un contenuto irrisorio di proteine e sono più ricche di zuccheri».

Un piatto unico bilanciato?

«Una ricetta molto proteica e nutriente è la padellata di tofu e seitan con verdure. Si fa così: in una padella saltate il tofu e il seitan a cubetti irrorando con salsa tamari e semi di sesamo tostato. In un’altra padella saltate le verdure miste in olio extravergine d’oliva. Unite il tutto e aggiungete dei crostini di pane tostato».