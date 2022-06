Tornano le Chicken Creation, le ricette originali firmate McDonald’s e Giallozafferano

Protagonisti di quest’anno Il Gustoso e L’Affumicato: due nuove ricette con ingredienti italiani Da sinistra: Giovanni Castaldi e Manuel Saraceno, volti di Giallozafferano, e Raffaele Bellini, chef di McDonald's Redazione Sorrisi







La partnership tra McDonald’s e Giallozafferano, il food media brand più amato dagli italiani in cucina, con alle spalle oltre 21 milioni di panini venduti, giunge quest’anno alla sua quarta edizione: alla ricetta originale del McChicken si aggiungono le nuove Chicken Creation, Il Gustoso e L’Affumicato per regalare nuove esperienze di gusto.

Disponibili in tutti i 640 ristoranti della penisola fino al 30 agosto, le Chicken Creation possono contare su speciali ingredienti di qualità provenienti dalla filiera del nostro territorio, che vanno ad aggiungersi al petto di pollo 100% italiano fornito da Amadori e dal pane prodotto in Italia da Bimbo. Il Gustoso, dal sapore deciso, accompagna il pollo con cavolo cappuccio rosso italiano, salsa al Pecorino Romano DOP & pepe e bacon da pancetta italiana; L’Affumicato, invece, si arricchisce di scamorza con latte italiano affumicata e salsa ai peperoni grigliati e sarà disponibile sia in versione panino sia McWrap.

Con queste nuove ricette, McDonald’s ribadisce e rafforza il suo rapporto e l’impegno nei confronti della filiera agroalimentare italiana, da cui ogni anno acquista oltre 100.000 tonnellate di materie prime per un valore di quasi 240 milioni di euro. Solo per le Chicken Creation 2022 l’azienda utilizzerà circa 6 tonnellate di Pecorino Romano DOP, 630 tonnellate di pollo, 74 tonnellate di scamorza affumicata e 61 tonnellate di cavolo cappuccio rosso.

Le Chicken Creation sono state ideate a quattro mani dagli chef McDonald’s e del brand Giallozafferano, ancora una volta partner d’eccezione dell’iniziativa, grazie alla forza della sua community e alla capacità di coinvolgere alcuni dei creator più seguiti dai foodlovers in un progetto innovativo che prende vita sui social per arrivare nei ristoranti McDonald’s di tutta Italia.

«Siamo davvero orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Giallozafferano, da cui sono nate, anche quest’anno, nuove e originali ricette per soddisfare il desiderio di gusto e originalità degli italiani. Questo è un progetto di cui andiamo molto fieri, perché è capace di valorizzare la qualità e i sapori degli ingredienti della nostra penisola» commenta Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia. «Inoltre, il pollo è sempre più richiesto dai nostri consumatori, che riconoscono la qualità e l’origine degli ingredienti che possono trovare nei nostri ristoranti: ecco come si spiega, oltre che con il gusto delle ricette, il successo di questo progetto che ancora una volta ci vede impegnati nel far conoscere a tutti l’unicità degli ingredienti Made in Italy».

«Innovazione, attenzione costante alle passioni della nostra community e valorizzazione degli ingredienti di qualità del territorio italiano: sono questi i valori che da quattro anni ci uniscono a un partner eccellente come McDonald’s», sottolinea Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media. «Siamo entusiasti di portare avanti questa collaborazione che ci permette di unire al gusto di uno dei panini più amati di McDonald’s la creatività e l’esperienza del nostro brand. Un progetto che quest’anno diventa ancora più innovativo grazie al coinvolgimento dei nostri creators sui canali social, in particolare su TikTok, dove Giallozafferano è in grado di sperimentare linguaggi che intercettano i più giovani, diventando anche per loro il punto di riferimento in cucina», conclude Santagata.

Il progetto ha visto protagoniste sin dalla fase di teasing le community dei due brand sul web, invitate a indovinare gli ingredienti e i nomi dei panini. I creator Foodqood, Daniele Rossi, Fernanda Nicotra, Chef Nerone e Rafael Nistor, ognuno con la propria cifra stilistica e il suo registro comunicativo, daranno vita a una serie di contenuti esclusivi sui social, replicando nei loro video le ricette dell’iconico McChicken e delle nuove Chicken Creation, presentate nel corso di un evento speciale condotto da Willwoosh, lo youtuber Guglielmo Scilla.

L'architettura dell’intera attività ed il piano di visibilità delle Chicken Creation è stato sviluppato insieme a Brand On Solutions, area progettuale di Mediamond, con il coordinamento di OMD, e si sviluppa su tutti i canali digitali di Giallozafferano, dal sito, a tutti i profili social - Facebook, Instagram, TikTok e YouTube - fino all’app, con un’attività di push notification mirata al drive-to-store e al drive to app di McDonald’s.