25 Novembre 2020 | 17:22 di Redazione Sorrisi

La notizia arriva dal più importante quotidiano argentino, Clarìn: Diego Armando Maradona è morto per un arresto cardiorespiratorio. Era nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava passando la convalescenza dopo l’intervento di qualche settimana fa, che sembrava andato benissimo, al cervello. Aveva compiuto 60 anni solo lo scorso 30 ottobre.

Non c’è stato niente da fare, non sono bastati i tentativi di rianimazione dello staff medico che lo assisteva nella sua casa nella riabilitazione e nemmeno l’ambulanza, arrivata quando era ormai deceduto. Lo scorso 11 novembre era stato dimesso dopo un’operazione per rimuovere un edema subdurale. I medici avevano avvertito che, nonostante la buona riuscita, il quadro clinico generale rimaneva “complesso”.

La copertina di Sorrisi del 1984