“Dipingere insieme”, a Castell’Arquato dal 20 maggio al 18 giugno

Redazione Sorrisi







Il comune di Castell’Arquato ospita l’evento artistico che propone l’esposizione del lavoro di dieci allievi internazionali dell’artista Giancarlo Bargoni, affermato pittore a livello internazionale, nato a Genova nel 1936 ma castellano di adozione, che vive e lavora tra la Francia e Castell’Arquato. Per un decennio ha tenuto corsi di pittura in Francia, nella regione della Loira e da qualche anno ospita nel suo studio, a Vigolo Marchese (frazione di Castell’Arquato), un selezionato gruppo di allievi, alcuni con attività espositive già avviate, tutti con una grande passione per la pittura, desiderosi di condividere esperienze diverse. Da questo lavoro di confronto e di comunicazione e di scambio reciproci nasce l’idea di esporre alcune delle opere “dipinte insieme”.

La mostra coinvolge dieci pittori con esperienze diverse, discepoli accompagnati con grande professionalità e generosità dalla guida di Giancarlo Bargoni. Moderni allievi di bottega che arrivano, grazie alla guida dell’artista maturo, a definire il loro spessore artistico e a proporsi in modo autonomo. In esposizione venti quadri, di cui due del maestro Giancarlo Bargoni.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.castellarquato.pc.it/it/news/dipingere-insieme