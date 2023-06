Diversity Media Awards: a “The wom” il premio per “Miglior articolo web”

Il brand digitale di Mondadori Media, 100% inclusivo, si è distinto nell’ambito dei premi all’informazione Redazione Sorrisi







The Wom, il brand digitale di Mondadori Media, 100% inclusivo, che parla alle giovani millennial e alla generazione Z, ha vinto il Diversity Media Awards 2023 per il “Miglior articolo web”.

L’ottava edizione degli “Oscar dell’Inclusione, organizzati dalla non profit “Fondazione Diversity”, ha premiato i personaggi e i contenuti media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante e inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età, disabilità e aspetto fisico.

Tematiche al centro della mission di The Wom, diventato sul web e sui social un punto di riferimento per la young generation per la capacità di abbattere, con leggerezza ed empatia, i pregiudizi e gli stereotipi e valorizzare l’unicità di tutti.

The Wom si è distinto nella categoria “Miglior articolo web” - nell’ambito dei premi all’informazione - grazie a “Mai Dati: l’inchiesta che denuncia l’assenza di dati sulla legge” 194 ”, firmato dalla contributor Francesca Polizzi.

«Siamo orgogliosi di ricevere questo premio: un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal team di The Wom, a poco più di un anno dal debutto sui social e sul web. Un impegno quotidiano che nasce dall’esigenza di dare spazio a temi come la parità di diritti, la diversity e l’inclusione», ha dichiarato Daniela Cerrato, Digital Marketing Director di Mondadori Media. «La nostra prima missione è quella di creare consapevolezza e lo facciamo utilizzando un linguaggio che si pone oltre ogni etichetta, per avvicinarci sempre più a ciò che rappresenta il nostro futuro, ovvero le nuove generazioni», ha concluso Cerrato.

Un valore, quello della promozione di una cultura inclusiva, al centro dell’impegno di tutto il Gruppo Mondadori. «Come Gruppo Mondadori siamo particolarmente orgogliosi di questo importante successo di The Wom. E’ per tutti noi un privilegio e una continua fonte di entusiasmo poter contribuire alla creazione di una società e un mondo del lavoro, più inclusivi, attenti e orientati al futuro», ha commentato Francesca Rigolio, Chief Diversity Officer del Gruppo Mondadori e Head of Human Resources area LIbri.