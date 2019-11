È arrivata la “Frozen 2 Sticker&Card Collection” di Panini

È già disponibile in edicola il nuovo album Panini con i personaggi del nuovo film di animazione di Disney con 50 card esclusive e 216 figurine

27 Novembre 2019 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Articolo sponsorizzato da Panini



Quale segreto si cela dietro ai poteri di Elsa? Scoprite la verità insieme all’album Panini "Frozen 2 Sticker&Card Collection".

Panini presenta una straordinaria collezione dedicata ai personaggi del nuovissimo film di animazione Disney "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle".

• "Frozen 2": arriva al cinema il secondo film della saga con la regina dei ghiacci Elsa e la sorella Anna



216 splendide figurine da collezionare. Alcune di esse sono argentate e brillano come i cristalli di ghiaccio, altre hanno particolari glitterati, altre ancora sono trasparenti. In ogni bustina si trovano 1 card e 4 sticker: in tutto sono 50 card esclusive, di cui 20 argentate.

Nello "Starter Set" si trova l’album (all'interno del quale si trova anche un meraviglioso poster), 5 bustine e 2 card "Limited XXL". Da non perdere la preziosissima "Tin Box" con 7 pacchetti + 5 card "Limited Edition", a soli 9,90€.

Sullo store online di Panini e su PrimaEdicola è disponibile una versione super speciale con una mega "Tin Box" e un album cartonato + 7 bustine + 3 card XXL a soli 29,90€!

Figurine Panini è anche su Facebook, Twitter e Instagram.