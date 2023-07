È arrivato il vento caldo del Sahara: vincetelo così

Gli esperti spiegano perché le temperature hanno raggiunto picchi altissimi e in che modo si può trovare refrigerio Paolo Fiorelli







Bologna, Roma, Pescara, Firenze: tutte città che si sono già guadagnate il “bollino rosso” (il massimo livello di allerta per il caldo, stabilito dal Ministero della Salute). E questa situazione durerà ancora per un po’: «Dobbiamo aspettarci altre ondate di calore almeno per tutto luglio» dice il meteorologo Andrea Giuliacci «in particolare sul Sud e le isole. Al Nord, invece, ci sarà qualche momento di tregua in più».

Colpa del deserto

Cosa sta succedendo? «Dopo un maggio e un giugno abbastanza freschi e piovosi, il che è comunque una buona notizia, è arrivata l’alta pressione. Stiamo parlando di aria caldissima che proviene direttamente dalle dune del Sahara: è l’anticiclone nordafricano, a cui ormai siamo “abbonati” da anni, avendo sostituito quello delle Azzorre che un tempo garantiva estati più piacevoli e meno torride». La causa, manco a dirlo, è il riscaldamento globale dell’atmosfera: «Purtroppo l’anticiclone africano è diventato più potente e “scaccia via” quello atlantico. Si tratta di aria che alla partenza sfiora i 50 gradi; perde parte della sua forza nel viaggio, ma può comunque causare picchi intorno ai 40 gradi».

E agosto come sarà?

Inevitabile chiedersi come proseguirà l’estate. «Anche agosto sarà molto caldo» risponde Giuliacci «ma più sopportabile dell’anno scorso, perché il suolo e l’aria hanno cominciato a scaldarsi più tardi rispetto al 2022. Anche dal punto di vista della siccità soffriremo di meno grazie alle piogge già cadute, che però non hanno ripianato del tutto il deficit idrico di cui soffre il Paese. Questo perché spesso sono state così violente che il terreno non è riuscito a trattenerle, se non nello strato più superficiale. E perciò hanno causato altri danni, come è successo con la disastrosa alluvione in Emilia-Romagna. Può sembrare un paradosso, ma anche qui la colpa è della maggiore energia contenuta nell’atmosfera, che porta in ogni caso a fenomeni più violenti. Anche quando si tratta di tornadi e perturbazioni».

Le buone regole

«L’unica consolazione è... che ci stiamo abituando» conclude Giuliacci con filosofia. «Scattano dei meccanismi di adattamento e lo vedo anche sul mio organismo: da ragazzo non sopportavo le temperature sui 30 gradi, oggi mi sembrano una benedizione!».

Per affrontare l’emergenza, il Ministero della Salute raccomanda di seguire queste indicazioni: evitare di uscire nelle ore più calde, bere almeno un litro di acqua al giorno, indossare vestiti in fibre naturali e non sintetiche, fare esercizio fisico solo nelle ore più fresche, evitare cibi elaborati e bevande zuccherate o ghiacciate, preferendo invece frutta e verdura, e assicurarsi che gli alimenti non si rovinino per il caldo.

Ma noi abbiamo voluto fare qualcosa in più e vi spieghiamo come difendere dal caldo anche la vostra casa. E buona estate a tutti!

25 trucchi starsene “belli freschi” dentro alle nostre case

Abbiamo chiesto a Francesca Magni, direttore della rivista “CasaFacile”, di insegnarci i trucchi per allontanare il caldo dalle nostre case. Eccoli.