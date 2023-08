È morto Francesco Alberoni

Il sociologo, giornalista e scrittore aveva 93 anni Francesco Alberoni a Venezia nel 2009 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morto ieri, lunedì 14 agosto, al Policlinico di Milano Francesco Alberoni, celebre sociologo, giornalista e scrittore. Alberoni, che era ricoverato da alcuni giorni per complicazioni insorte durante una terapia per problemi renali, è conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi.

Nato a Borgonovo (Piacenza) il 31 dicembre del 1929, era docente di sociologia all'Università di Milano dal 1964, si è occupato di comunicazioni di massa, di fenomeni migratorî, di partecipazione politica in Italia, ma soprattutto ha scritto saggi socio-filosofici che sono divenuti tutti bestseller.

Tra le sue opere più celebri: “Movimento e istituzione”, “L'élite senza potere: ricerca sociologica sul divismo”, “L'Italia in trasformazione”, “Innamoramento e amore”, “L'erotismo”, “L'arte del comando”, “Sesso e amore”, “Leader e masse”, “Lezioni d'amore”, “L'arte di amare. Il grande amore erotico che dura”.

È stato anche membro del consiglio di amministrazione e consigliere anziano facente veci di presidente della Rai nel 2005, ma anche presidente del Centro sperimentale di cinematografia e ha fondato la scuola di regia televisiva e per la fiction a Milano.

A chi lo accusava di essere esponente di un pensiero “troppo facile” esposto con una scrittura troppo chiara aveva risposto: «Non mi consideri presuntuoso, ma anche di Cicerone dicevano così: scrive troppo chiaro. E Galileo? C’è gente che dice che il suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un libro banale perché può essere capito anche da un bambino delle elementari».