È primavera, andiamo a passeggiare insieme tra parchi e boschi

Arriva la bella stagione e le giornate si allungano: ecco i consigli del nostro esperto per avere tanti benefici dalla natura Luca Sardella







In primavera riscopriamo la natura. Usciamo dalla routine e dalla città: basta cemento, case e grattacieli! Camminare nei parchi e nei boschi ci porta un benessere non solo fisico ma anche psichico. Capire come è composto il mondo nella sua biodiversità è come immergersi in un quadro dove si possono ammirare insieme montagne innevate, paesaggi verdi, siti archeologici, animali, luoghi in cui ritemprarsi. La primavera è il momento più adatto per sfruttare tutti i benefici delle piante, perché in questo periodo diventano più attive, sia quelle con foglie caduche che ora mettono fuori i germogli nuovi, sia quelle sempreverdi dove spuntano giovani boccioli.

Una ricchezza italiana

Ecco qualche dato per incoraggiarvi: quasi il 37% dell’Italia è coperto da foreste, boschi e parchi, abbiamo 12 milioni di ettari di verde e la bellezza di 13 miliardi di alberi e piante di ogni tipo. La cosa ancora più bella è che nel nostro Paese ci sono alberi diversissimi gli uni dagli altri. Una ricchezza anche per noi: infatti ogni passeggiata funziona meglio quanta più varietà di territorio è presente lungo il percorso!

Il sottosuolo operoso

La prima cosa da sapere è che in un ettaro di suolo forestale (consideratelo grande come due campi di calcio) si possono trovare fino a 4 tonnellate di microrganismi. Quando passeggiamo in un bosco bisogna immaginare nel sottosuolo una sorta di “laboratorio chimico”, noi camminiamo sopra miliardi di batteri, vermetti e sopra una fitta rete, un intreccio di radici con cui gli alberi comunicano fra loro: se uno sta male avvisa l’altro, se uno ha fame lo dice all’altro, per questo nei boschi le piante non si ammalano. Inoltre dobbiamo considerare che un grande albero ogni anno raccoglie 167 chili di anidride carbonica, quindi è un nostro amico e fa bene alla salute.

Basta solo mezz’ora

Anche in città ci sono i parchi, ma se si può è meglio andare fuori (leggete i consigli nel riquadro sotto). Una passeggiata di mezz’ora aiuta ad allontanare lo stress: gli alberi ci regalano i “terpeni”, sostanze biochimiche benefiche che aiutano il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Se vi sentite scarichi abbracciate un albero per un paio di minuti, sarà come una batteria rigenerativa e vi darà vitalità. Se invece avete mal di schiena appoggiatevi bene a un tronco e ne trarrete beneficio.

Partite ben equipaggiati

Per una passeggiata nel bosco, munitevi di un bastone: oltre a camminare seguendo i sentieri è bello andare nelle zone meno battute sentendo il terreno morbido sotto i piedi. Indossate magari degli stivaletti tecnici per proteggervi da rettili e serpenti (ma non uccideteli, servono tutti all’equilibrio del bosco!), portate una macchina fotografica per fare scatti ai fiori e alle piante (perché no, potreste ricavarne un bel calendario) e un taccuino per annotare cosa vedete.

Cosa si può raccogliere?

Quando mia figlia Daniela era piccola andavamo spesso nel Bosco Quarto sul Gargano (FG). Lei raccoglieva le foglie più belle, strane e colorate, poi mia moglie con una pressa le faceva essiccare e componeva quadretti bellissimi che appendevamo a casa. Io insegnavo a mia figlia i nomi degli alberi, dei funghi, le dicevo che i ciclamini non si devono raccogliere (sono specie protetta). Nel bosco si possono, invece, raccogliere le felci, i frutti dei rovi, le fragoline, i lamponi. Quando vediamo l’equiseto (una specie di felce) e il muschio, questi sono la spia che l’ambiente è sano perché si formano dove l’aria è pulita e non inquinata.

Concimi... molto naturali

Se scavate con le mani nel terreno potreste trovare lombrichi: sono animaletti importantissimi, i lavoratori della terra, mangiano le foglie e le loro deiezioni diventano concimi. La terra di bosco si può raccogliere, non è vietato: munitevi di un contenitore, portatela a casa e mischiatela con quella nei vostri vasi. Ne migliorerà la qualità ed essendo ricca di lombrichi, fermenti e microrganismi, è davvero molto concimata.

Da portare fino a casa

A volte dal terreno spunta un “succhione” (si chiama così perché succhia la linfa), un ramo che nasce alla base di un tronco quando una pianta è troppo carica e fa uscire l’energia in eccesso. Potete infilare un coltello verticalmente, tra il succhione e l’albero, e tagliare alla sua radice. Avvolgetelo con un tovagliolo bagnato, portatelo a casa, mettetelo in un vaso con terriccio di bosco (o terra organica mixata con terreno di giardino). Da lì si svilupperà una nuova pianta. Se non avete un giardino in cui interrarla, quando cresce e arriva a un metro di altezza dovete continuare a potarla in cima come se fosse un grande bonsai. E così avrete un “bosco domestico”!

7 mete da scoprire