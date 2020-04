Ecco come pulire la casa, i consigli dell’esperto ai tempi del coronavirus

Valerio Rossi Albertini è un fisico e chimico del CNR. L’abbiamo visto a "La vita in diretta" elargire consigli su come pulire la casa ai tempi del Covid-19

09 Aprile 2020 | 9:10 di Solange Savagnone

L’abbiamo visto a "La vita in diretta" elargire consigli su come pulire la casa ai tempi del Covid-19. Valerio Rossi Albertini è infatti un fisico e chimico del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e il 10 aprile pubblicherà per Longanesi l’ebook "Conosci il tuo nemico?" proprio su questi temi (i proventi delle vendite andranno in beneficenza). Quindi chi meglio di lui può darci qualche prezioso consiglio?

Quale prodotto va usato per l’igiene della casa?

«Per la pulizia di pavimenti e ripiani piastrellati o maiolicati, si usano prodotti a base di cloro. Il più diffuso è la varechina (cioè la semplice candeggina), efficace ed economicissima. Si tratta di una soluzione che contiene il 5% di ipoclorito di sodio».

Come si usa?

«Non vai mai usata pura. Infatti è irritante per la pelle e le mucose ed è aggressiva verso altri materiali che non siano ceramici. Va quindi diluita. Per semplificare, due cucchiai in un litro d’acqua. Visto che perde il suo potere disinfettante in fretta, usatela subito dopo averla diluita perché il cloro viene disperso velocemente. Va stesa con un panno e lasciata agire. Aprite la finestra, chiudete la porta e allontanatevi dalla stanza perché le esalazioni irritano le vie aeree. Rientrate dopo mezz’ora e risciacquate».

Con quanta frequenza dobbiamo pulire?

«In questo periodo di emergenza, basta usare la candeggina ogni due o tre giorni, ma in condizioni ordinarie no. I virus non fluttuano nell’aria. È molto difficile portarli dentro casa, ma nel caso si temesse che la borsa della spesa possa essere un veicolo per il virus (ma dovrebbe essere stata a contatto con una superficie dove un malato abbia appena tossito o starnutito), basta pulire con la candeggina per terra, dove avete appoggiato le buste».

Va disinfettata anche la spesa?

«È assai improbabile che ci si possa infettare così, in ogni caso per scrupolo basta mettere a mollo prodotti come frutta e verdura in acqua con un goccio di disinfettante per alimenti. Per il resto si usa l’alcol etilico. Va bene sia quello alimentare che quello denaturato. Fate una miscela con ¾ di alcol, ¼ di acqua e un goccio di acqua ossigenata. Mettete la soluzione in un nebulizzatore ed è perfetta per disinfettare qualunque prodotto, superficie e tessuto che non tolleri la varechina. Funziona anche al posto del gel igienizzante per le mani».