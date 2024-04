Facciamo il check-up alla nostra sanità

In occasione della Giornata mondiale della Salute intervistiamo il ministro Orazio Schillaci Giusy Cascio







Il 7 aprile è la Giornata mondiale della Salute: è l’occasione per un “check-up” al sistema sanitario nazionale col ministro della Salute Orazio Schillaci.

Ministro, la sanità pubblica sta bene o è a rischio?

«Una classifica internazionale ha messo 14 ospedali italiani tra i 100 migliori al mondo. L’Italia ha tante eccellenze a cominciare dai medici, dagli infermieri, dagli operatori sociosanitari. Il sistema sanitario nazionale non corre alcun pericolo anche perché gli forniremo una bella “cura ricostituente”: serve una revisione profonda per i troppi cittadini che, a causa di ritardi, inefficienze e sprechi, non riescono ad avere garantito sempre il diritto alla salute».

A volte, infatti, le liste d’attesa per visite ed esami sono eccessive. Non tutti possono permettersi la sanità privata e quindi rinunciano alle cure. Soluzioni?

«Ho chiesto di attivare un sistema di verifica dei tempi d’attesa su ogni prestazione, regione per regione. Purtroppo ancora oggi non esiste un quadro chiaro. Conoscere i dati precisi è importante per capire quali sono le prestazioni carenti e dove è urgente intervenire. Le Regioni hanno la responsabilità di assicurare i tempi giusti ai cittadini, attraverso i Centri unici di prenotazione, dove chi ha necessità trova tutte le prestazioni disponibili, sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private convenzionate. La Regione Lazio ha iniziato a caricare le prestazioni che offre il privato convenzionato nella piattaforma ReCUP e si sono visti i primi effetti. Per esempio, la risonanza magnetica cerebrale con mezzo di contrasto ha avuto una riduzione dei tempi di attesa di oltre il 30%».

Arrivano notizie allarmanti sulla Dengue: in Brasile già 2 milioni di casi. Ci stiamo attrezzando?

«Ci siamo già attrezzati. La Dengue è causata da un virus trasmesso all’uomo dalla puntura di una zanzara del genere Aedes, non c’è prova di contagio diretto tra esseri umani. Noi siamo stati i primi in Europa ad adottare le misure di prevenzione necessarie: abbiamo attivato gli uffici periferici di sanità marittima, aerea e quelli di frontiera che danno misure specifiche di disinfestazione sia degli aerei che dell’ambiente, in porti e aeroporti. Prima di viaggiare nei Paesi a rischio bisogna informarsi su come proteggersi: repellenti, vestiti adeguati, tende, zanzariere. Basta rivolgersi al proprio centro di medicina dei viaggi per valutare se sono necessarie vaccinazioni. Sul sito del Ministero ci sono tutte le informazioni».

Di Covid, ormai, non si parla quasi più...

«Ma la pandemia ci ha insegnato che la salute è la priorità per la tenuta economica e sociale del Paese».

Da ministro e da medico, quali sono le sue priorità?

«I soldi spesi in prevenzione sono un investimento: bisogna insegnare ai bambini fin dalle scuole primarie i corretti stili di vita. Grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) vogliamo che la casa diventi il luogo primario dove gli anziani e le persone fragili possano essere curati al meglio».

Ma servono più risorse.

«Quest’anno le abbiamo già aumentate di circa 3 miliardi di euro; saranno 4 nel 2025 e 4,2 nel 2026. L’obiettivo è anche aumentare il personale in servizio».

Mancano medici e infermieri, per non parlare della fuga di cervelli all’estero. Che cosa ha in mente?

«Lavoro perché entro l’anno sia abolito il tetto di spesa assunzionale per il personale medico e paramedico, in vigore da troppi anni. Questo garantirà maggiori assunzioni. E per far rientrare i professionisti dall’estero è allo studio con il Ministero dell’Economia e della Finanza una incentivazione di tipo fiscale, sulla falsariga di quello che è stato fatto per i ricercatori e gli scienziati».