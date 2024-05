Festa della mamma: numeri, nomi e fatti incredibili

Ci sono quelle che hanno avuto decine di figli, altre che hanno comandato degli imperatori. A tutte loro vanno i nostri più sentiti auguri! Solange Savagnone







Come nasce la sua Festa...

Perché la Festa della mamma si festeggia la seconda domenica di maggio? La “colpa” è degli americani. Stando alla versione più accreditata, la fondatrice dell’evento è stata la femminista Julia Ward Howe, che festeggiò per la prima volta nel maggio 1870. Anni dopo, Anna Jarvis celebrò il “Mother’s Day” (Giornata della madre) il 10 maggio 1908, sotto forma di memoriale in onore di sua madre, un’attivista a favore della pace morta tre anni prima. La celebrazione divenne talmente popolare che nel 1914 il presidente Thomas Woodrow Wilson diede alla Festa il riconoscimento ufficiale definendo anche la data: la seconda domenica di maggio.

La versione italiana

Anche in Italia esiste una disputa sulla Festa della mamma. C’è chi sostiene che sia stata celebrata per la prima volta nel 1956 a Bordighera (IM) da un’idea del sindaco Raoul Zaccari, che decise di presentare una proposta di legge per istituzionalizzare l’evento. Altri invece sostengono che la prima vera Festa italiana è arrivata nel 1957 ad Assisi, grazie a don Otello Migliosi. Oggi, comunque, si celebra nella seconda domenica di maggio come negli Usa, Danimarca, Finlandia, Turchia, Australia, Belgio.

...e nel resto del mondo

La Francia festeggia la “Festa della famiglia” a fine maggio. La Norvegia a febbraio. In Spagna la prima domenica di maggio, nei Paesi Balcani l’8 marzo, a San Marino il 15 marzo e in diversi Paesi arabi coincide con l’equinozio di primavera.

Il fiore da regalare

Il fiore che rappresenta e celebra la figura della mamma è la “potentilla”, simbolo dell’amore materno, oltre che di forza. Quando piove, chiude le foglie per proteggere i suoi fiori, proprio come fanno le mamme con i loro bambini.

Telefoni “bollenti”

Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli e volto di “100% Italia”, ci conferma che il giorno della Festa della mamma è quello in cui viene effettuato il maggior numero di chiamate: «Secondo uno studio divulgato da history.com e condotto negli Stati Uniti, c’è un incremento del 37% delle telefonate nel giorno della Festa della mamma».

Diamo i numeri

Gigliuto spiega che secondo i dati Istat del 2022 si sta allungando l’età in cui le donne italiane hanno il primo figlio: «Due anni fa era 31 anni e mezzo. Nel 2013 eravamo a 28 anni. Oggi le mamme italiane in media hanno il primo figlio a 32,2 anni. Mentre per le mamme straniere che vivono nel nostro Paese è 29,2. Ci sono poi differenze geografiche: l’età media si abbassa al Sud e si alza al Centro-nord». La media di figli in Italia è scesa da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi al minimo storico di 1,19 figli registrato nel 1995.

Gravidanze da Guinness

Con l’ultima nata, il 20 ottobre 2023 a Oderzo (Treviso), sono 11 i figli di Stela e Corneliu Vieru, originari della Romania ma in Italia da 23 anni. I papà italiani famosi con più figli sono il cantante Mario Biondi (10 figli) e il politico Graziano Delrio (9). Il record mondiale spetta però a Valentina Vassilyeva (1707-1782), contadina russa che ha partorito 69 figli: 16 coppie di gemelli, 7 parti trigemellari e 4 quadrigemellari per un totale di 27 parti: 67 su 69 figli raggiunsero l’età adulta. Il record è registrato nel Guinness dei primati.

L’età non conta

Ha fatto parlare il mondo il caso di Adriana Iliescu che nel 2005, a 66 anni, è diventata per la prima volta mamma di una bambina, Eliza Maria, entrando nel Guinness dei primati. In seguito ci sono stati altri casi, anche in Italia. Nel 1994 Rosanna Della Corte a 62 anni diventò la mamma più “in età” d’Italia: grazie alla fecondazione artificiale, il 18 luglio del 1994 nella clinica Villa Luisa di Roma è nato Riccardo. La mamma più giovane d’Italia invece ha partorito con un cesareo a Bari nel 2016: aveva 12 anni e il papà 14.

La più cattiva della storia

Secondo la mitologia greca, Medea si innamora di Giasone che, dopo averla sposata, passati alcuni anni pur di salire al trono, la lascia e sposa la figlia del re di Corinto. Per vendicarsi, Medea uccide i figli avuti con lui negandogli così la discendenza.

Dietro ai grandi uomini...

Anche importanti personaggi storici “subirono”, nel bene e nel male, le influenze materne. L’imperatore romano Nerone (37-68 d.C.) era talmente stufo dei tentativi della madre Agrippina di controllare il suo potere che ne ordinò la morte nel 59. Napoleone Bonaparte (1769-1821) è cresciuto in una famiglia numerosa con una madre, Letizia, che manteneva l’ordine a suon di ceffoni. Era una donna tosta, un po’ come il figlio, noto per il caratteraccio: non accettava alcuna autorità a parte quella della madre che non contestava mai, anche quando lo puniva duramente. Il rivoluzionario russo Lenin (1870-1924) visse fino a 40 anni grazie ai soldi che gli passava la madre Marija, insegnante.

...e ai big dello spettacolo

Elvis Presley (1935-1977) era così legato a mamma Gladys che fino a 18 anni ha dormito nel suo letto, e la chiamava tutte le sere durante i tour alla fine di ogni concerto. Al contrario, l’attrice Jennifer Aniston (famosa per “Friends”) a causa di un’intervista e di un libro, per circa dieci anni non ha più voluto parlare con la madre Nancy.

L’adottante compulsiva

La cantante e danzatrice Joséphine Baker nel 1947 sposò il direttore d’orchestra Jo Bouillon: insieme acquistarono un castello dove accolsero 12 bambini adottati, provenienti da tutto il mondo, che lei chiamava «la mia tribù arcobaleno».

Uno show “ad hoc”

La Rai le ha dedicato un programma: “La festa della mamma” organizzato dall’Antoniano di Bologna, in più riprese, dal 1972 fino al 2017.

Le più famose dei social

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i “The Pozzolis Family”, raccontano il loro essere genitori in modo ironico e non convenzionale. Julia Elle, nota come “Disperatamente mamma” è diventata famosa grazie ai suoi video divertenti in cui racconta le sue avventure quotidiane da mamma. Invece Vanessa Padovani, la celebre “Miss Mamma Sorriso”, mostra nei suoi video le gioie e le difficoltà di essere un genitore.