“Focus Domande & Risposte” lancia la collaborazione con il campione de “L’Eredità” Massimo Cannoletta

Da questo mese il magazine che offre più di 250 domande e risposte sui fatti più incredibili e interessanti, cambia periodicità e diventa mensile Massimo Cannoletta, il supercampione di "L’eredità" Redazione Sorrisi







Nuove rubriche e collaborazioni nel sistema Focus, il brand del Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, con 6,4 milioni di lettori e utenti e una community di più di 3 milioni di follower sui social, in crescita del 40% rispetto al febbraio 2020.

Da questo mese Focus Domande & Risposte, il magazine che offre più di 250 domande e risposte sui fatti più incredibili e interessanti, cambia periodicità e diventa mensile. Per l’occasione la rivista lancia un’esclusiva collaborazione con Massimo Cannoletta.

Il celebre campione del quiz televisivo l’Eredità, che con il suo bagaglio culturale ha conquistato il pubblico italiano, sarà protagonista della rubrica “Te lo dice Massimo” su Focus Domande & Risposte e di un appuntamento settimanale sui canali Facebook e Instagram di Focus, dove coinvolgerà la community con un format video esclusivo di domande e risposte.

“La forza di Focus sta nella cura con cui approfondiamo e cerchiamo le notizie, nell’autorevolezza dei nostri interlocutori ma anche nella curiosità, nella passione, nel divertimento che ci mettiamo ogni giorno per offrire ai nostri lettori un prodotto di qualità che sappia parlare a tutti. Così quando ho avuto occasione di chiacchierare con Massimo Cannoletta, quando ho visto in lui un’entusiastica fame di sapere e di spiegare, ho pensato di aggregarlo alla squadra di giornalisti e di collaboratori che fanno del mondo di Focus una grande piattaforma multimediale di divulgazione scientifica”, ha dichiarato Raffaele Leone, direttore di Focus.

Ma le novità non finiscono qui. Cannoletta terrà una rubrica anche su Focus Storia, il magazine del sistema Focus dedicato agli avvenimenti, ai personaggi e alle curiosità del passato e del presente. In “Curioso per caso” farà scoprire ogni mese ai lettori tesori storici e artistici dei diversi Paesi del mondo.

Il super campione sarà inoltre protagonista di un’esclusiva intervista sulle pagine del mensile Focus, nel numero in edicola dal 23 febbraio, dove racconterà tutti i segreti sulla sua memoria.

Di origine leccese Cannoletta, 46 anni, è laureato in scienze politiche. E’ un appassionato divulgatore culturale che si è fatto conoscere negli scorsi mesi al pubblico televisivo nel quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna, partecipando a 51 puntate e battendo record su record.

“Sono cresciuto leggendo le riviste col marchio Focus, ho indovinato molte domande de L’Eredità dopo averle apprese su questi magazine e sono davvero onorato di entrare a far parte della grande famiglia di Focus“, ha dichiarato Massimo Cannoletta.