“Focus Live”, dal 3 al 5 novembre torna il festival del sapere

Tra gli eventi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano anche la consegna del Telegatto a Carlo Conti Redazione Sorrisi







Progressi dell’Intelligenza Artificiale in ambito scientifico e nella vita quotidiana, zoo robotici, viaggi nel tempo in Realtà Virtuale e ancora escape room a tema scientifico, approfondimenti su medicina, sostenibilità e punti di vista inediti: ecco Visioni, il tema che verrà esplorato e sperimentato al Focus Live 2023, un progetto realizzato da Mondadori Media, Mediamond e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in programma dal 3 al 5 novembre. Tra gli ospiti c'è anche Carlo Conti che riceverà il Telegatto dal nostro direttore Aldo Vitali.

Le prenotazioni agli eventi si possono effettuare sul sito www.focuslive.it. Due i turni: mattino (10-14) e pomeriggio (14-20). Chi desidera rimanere tutto il giorno può naturalmente prenotare i biglietti per entrambe le mezze giornate.

Il Festival del sapere ideato e organizzato da "Focus" - il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Raffaele Leone nonché il mensile più letto in Italia da appassionati e curiosi di tecnologia, scienza, sostenibilità e innovazione - giunge quest’anno alla sesta edizione e conferma il suo format di successo che, nel 2022, ha conquistato e coinvolto oltre 15 mila visitatori in presenza e ottenuto oltre 250 mila interazioni sui social.

Focus Live, aperto al pubblico e completamente gratuito, da sei anni si pone come obiettivo quello di illustrare con linguaggio divulgativo gli orizzonti della conoscenza umana: dalla fisica alla medicina, dalla biologia alla genetica, dalla difesa dell'ambiente alla tecnologia alla comunicazione digitale. Innovazione, creatività e curiosità saranno le linee guida di questa edizione speciale che prevede oltre mille i metri quadri a disposizione dei visitatori, con 40 installazioni, cinque aree tematiche e un ricchissimo programma di incontri, talk, laboratori, spettacoli, in compagnia di scienziati, divulgatori e creators di fama nazionale e internazionale.

Gli ospiti

Tra i protagonisti di Focus Live 2023 ci saranno, tra gli altri: il navigatore Giovanni Soldini che interverrà sotto forma di ologramma; Ilaria Capua con il suo spettacolo sulla salute circolare insieme all'attrice Antonella Attili; l'immunologo Alberto Mantovani, il fisico Alessandro Vespignani, il botanico Stefano Mancuso che si cimenterà in una performance a cavallo tra scienza e musica con un ensemble dell'Orchestra Sinfonica di Milano, la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza; il filosofo Luciano Floridi, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale. Ci saranno poi divulgatori come Barbara Gallavotti, Silvia Moroni (parlasostenibile), Massimo Temporelli, il professore star di TikTok Vincenzo Schettini, l’esploratore, mental coach e divulgatore ambientale Alex Bellini. Non mancherà, come anticipato, il conduttore Carlo Conti che riceverà il Telegatto dal direttore Aldo Vitali. Sul palco ci saranno anche astronauti come Roberto Vittori, sportivi come Mike Maric, ex campione del mondo di apnea, e come l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, che parlerà di tecnologia e intelligenza artificiale nel calcio.

A chiudere il ricco palinsesto di tre giorni ci saranno lo scienziato evoluzionista e divulgatore Telmo Pievani e l’attore Marco Paolini, in uno science show dedicato a Charles Darwin, uno degli scienziati più visionari della storia.

Aspettando Focus Live

Saranno tante le iniziative di avvicinamento al Focus Live 2023. Dopo l’incontro sui dinosauri al Museo di Storia Naturale di Milano, la lezione concerto su Mahler organizzata dall'Orchestra Sinfonica di Milano e il vero e proprio viaggio nel tempo in Virtual Reality di You Are Verdi, che ha permesso ai numerosi presenti di vivere la città meneghina, tra la prima del Nabucco alla Scala, i tumulti delle Cinque Giornate e lo spirito risorgimentale di quegli anni, il 21 ottobre all’Acquario Civico di Milano doppio appuntamento, alle 18.30 e alle 20, con La musica del mare: un’occasione imperdibile per ascoltare le voci e i canti di pesci, coralli e cetacei, con la biologa marina Sabina Airoldi, responsabile ricerche Istituto Tethys nel santuario Pelagos. E per non sentire troppo la nostalgia del Focus live 2023, il 2 dicembre, al Planetario Ulrico Hoepli di Milano, alle ore 21, Adriano Fontana, astrofisico Inaf, e uno degli scienziati che abitualmente utilizzano il telescopio Webb, spiegheranno al pubblico come funziona e ci presenteranno le ultime scoperte.