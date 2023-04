Gardaland: Jumanji e le altre novità della stagione 2023

Specchi e buio impenetrabile: un labirinto per tutta la famiglia Paolo Paglianti







Squadra che vince, si cambia! Nonostante nel 2022 Gardaland sia stato visitato da oltre tre milioni di persone, il parco a tema non riposa sugli allori e per la stagione 2023 sono già operative delle nuove attrazioni che si aggiungono alle oltre 35 già disponibili l’anno scorso.

La novità più attesa è il Jumanji – The Labyrinth, che abbiamo provato in anteprima: è un labirinto per tutta la famiglia, in cui è un vero piacere perdersi per poi trovare la strada verso l’uscita. Non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa, comunque possiamo dirvi che ci sono specchi, c’è poca, pochissima luce e naturalmente statue che ricordano gli animali di Jumanji. La partnership tra Gardaland e l’immaginario fantastico del recente reboot cinematografico di Sony Pictures continua, dopo che nel 2022 aveva debuttato l’emozionantissima attrazione Jumanji – The Adventure, in cui si rivive la rocambolesca rincorsa alla gemma rossa su un carrello che sfreccia tra le viscere della montagna, tra ragni ciclopici e titani rocciosi.

Sabrina De Carvalho, CEO di Gardaland, ha infatti dichiarato che «la partnership con Sony Pictures è ormai collaudatissima e siamo sicuri che la nuova attrazione Jumanji - The Labyrinth attirerà vecchi e nuovi visitatori nei prossimi mesi».

Le nuove attrazioni di Gardaland

Il Labirinto non è certo l’unica novità: arriva anche il nuovo film 4D con protagonista Mowgli, il nuovo live show Nautilus nel Gardaland Theater e la versione Lego dei grattacieli milanesi che si aggiunge alla spettacolare Legoland, al fianco dei principali monumenti italiani come il Colosseo, la Torre di Pisa e piazza San Marco ricostruiti con oltre 4 milioni di mattoncini danesi.

La nuova stagione di Gardaland e del vicinissimo Sea Life Aquarium è ufficialmente partita e il parco è aperto già da aprile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 17:00 o 18:00 durante la settimana, dalle 9:30 alle 19:00 nei weekend. Da giugno ad agosto, poi, si potrà rimanere nel parco fino alle 23.