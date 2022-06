“Ghe Pensi Mar”, al via la prima edizione: il programma

Cinque giorni in spiaggia dedicati alla cultura e allo spettacolo, con (tra gli altri): Bassi Maestro, Beppe Bergomi, Giuse The Lizia e Luca Ravenna Redazione Sorrisi







Dal 22 al 26 giugno prende il via la prima edizione di “Ghe Pensi Mar”, il festival organizzato da GhePensiMi e Bagno Polka a Marina di Romea. Sullo sfondo di uno dei bagni più frequentati della riviera ravvennate arrivano le protagoniste e i protagonisti della cultura e dello spettacolo. Cinque giorni di appuntamenti a ingresso gratuito dedicati alla musica, la stand-up comedy, la televisione, i libri, la scienza, la televisione, la radio e i fumetti.

Il programma

Il 22 giugno tocca allo spettacolo live del fumettista Dottor Pira inaugurare l'evento, a seguire gli Shazami (il duo formato da Francesco Mandelli e Federico Russo) e il dijset di Bassi Maestro, introdotto da Dj Soulclick.

Il 23 giugno si parte con l'aperitivo in compagnia dell'Ambrogino d'oro Simone Lunghi che racconterà la sua esperienza alla ricerca di una Milano diversa e più verde. Insieme a lui Davide Cassani con il suo ultimo libro “Ho voluto la bicicletta” (Rizzoli), mentre Giada Messetti presenterà il suo “La Cina è già qui” (Mondadori) e Massimo Temporelli con il suo “Noi siamo tecnologia” (Mondadori). Dai libri ai podcast: si passa a Silvia Bencivelli e al suo podcast “Spaziale” (Chora Media con Intesa Sanpaolo), dedicato dall'ultima missione di Samantha Cristoforetti. A chiudere la serata ci pensa Adrian Fartade con il suo spettacolo “Storie dei nostri cieli”.

Il 24 giugno è dedicato al gioco aperitivo organizzato da Blackie Edizioni che anche quest'anno ci prepara alle vacanze con il “Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti”, presentato qui in versione interattiva. A seguire Matteo B. Bianchi e Paolo Armelli presentano una selezione di libri da ombrellone, tra cui “L'arte di essere Raffaella Carrà” (Blackie edizioni) dello stesso Armelli. Dopo cena Cristiano Cavina presenta il suo ultimo romanzo “La parola papà” (Bompiani), insieme ad Alice Lucchi, a chiudere la serata è “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” (Rizzoli Lizard), il nuovo spettacolo di Alessandro Gori (Lo Sgarabonzi).

Sabato 25 giugno si parte già dalla merenda, alle 16.30 Sofia Viscardi, Irene Graziosi e Lorenzo Luporini portano sul mare il loro “Senti20” (podcast originale Spotify). Al tramonto di parlerà di calcio con Beppe Bergomi e il giornalista Giuseppe Pastore, autore di “Il Milan col sole in tasca” (66th and 2nd). Dal calcio alla televisione il passo è breve con “La riunione” (Feltrinelli), il libro di uno degli autori più importanti degli ultimi anni, Pietro Galeotti. La musica sarà affidata alla voce di Giuse The Lizia e a scaldare la serata ci pensa Luca Ravenna con il suo nuovo spettacolo “568 Live Show”.

Domenica 26 giugno si apre con lo yoga di Giada Bagnara, seguita dalle note di Aldo Betto per colazione. Si prosegue con “Tettonica” (Feltrinelli Comics) di Sofia Assirelli e Cristina Portolano, per chiudere con le parole di Diego Passoni e del suo libro “Isola” e un dj set di Ceri.