Giovanni Vernia torna in tour a teatro con il suo spettacolo “Vernia o non Vernia”

Giovanni Vernia torna in tour a teatro con il suo spettacolo “Vernia o non Vernia”

11 Ottobre 2019 | 12:13 di Redazione Sorrisi

Giovanni Vernia (il comico portato al successo dal suo personaggio Johnny Groove a Zelig e oggi anche grande youtuber) torna in tour a teatro da novembre con il suo spettacolo "Vernia o non Vernia", diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi e prodotto da Ballandi Factory.

Giovanni Vernia è un vero talento dell’intrattenimento. Sempre alla ricerca di originalità e modernità nel suo modo di fare comicità, è uno dei pochi artisti italiani che si muove con agilità in ogni ambito dello spettacolo come a “Tale e quale show”, dove ha sorpreso tutti mettendo in luce le sue doti da cantante e da ballerino.

Sul web dà libero sfogo alla sua creatività ed è seguito da oltre 2 milioni di follower. Celebre è il suo format “#ungiornocapirai” in cui l’attore, con il pretesto di spiegare a suo figlio i paradossali fatti di attualità del nostro Paese, confeziona compendi di divertente e mai banale satira di costume e/o politica.

“How To Become Italian”, invece, è il suo format in lingua inglese con cui ha fatto ridere sui vizi degli italiani e che sarà in scena a New York nell’estate 2020.

Il teatro, però, è il suo luogo principe. Perché è lì che è libero di esprimere tutta la sua incontenibile voglia di divertire in un one man show tutto suo. E lo fa col suo stile, che è uno stile mai volgare, contemporaneo, dove ci sono i monologhi e dove la musica è un elemento imprescindibile per creare e scatenare la risata, dove il ritmo è altissimo e non lascia mai fiato allo spettatore, dove il bersaglio dell’ironia è in primo luogo sé stesso, con i suoi vizi e le sue manie.

“VERNIA O ON VERNIA TOUR”, le date

Giovedì 21 novembre 2019 | Cagli (PU) @ Teatro Comunale

Domenica 24 novembre 2019 | Soresina (CR) @ Teatro sociale

Martedì 26 novembre 2019 | Gallarate (VA) @ Teatro del Popolo

Lunedì 2 dicembre 2019 | Roma @ Teatro Olimpico

Martedì 31 dicembre 2019 | Mestre (VE) @ Teatro Corso

Martedì 14 gennaio 2020 | Genova @ Politeama

Lunedì 3 febbraio 2020 | Milano @ Teatro Manzoni

Giovedì 5 marzo 2020 | Biella (BI) @ Teatro sociale

Venerdì 6 marzo 2020 | Vinovo (TO) @ Cinema teatro

Venerdì 13 marzo 2020 | Montagnana (PD) @ Teatro Bellini

Domenica 22 marzo 2020 | Montalto Dora (TO) @ Anfiteatro Burbatti

Lunedì 23 marzo 2020 | Borgomanero (NO) @ Teatro Nuovo

Giovedì 26 marzo 2020 | Spilimbergo (PN) @ Teatro Miotto

Venerdì 27 marzo 2020 | Pontebba (UD) @Teatro Italia

Sabato 28 marzo 2020 | Lestizza (UD) @Auditorium comunale

Domenica 29 marzo 2020 | Artegna (CT) @Nuovo teatro mons. Lavaroni

Sabato 2 maggio 2020 | Brescia @Gran Teatro Morato

Venerdì 8 maggio 2020 | Lodi @Teatro delle Vigne

Sabato 9 maggio 2020 | Padova @Geox