Giulia Salemi e il suo podcast “Non lo faccio x moda”

«È una chiacchierata di un’ora. Intima, vera e sincera, con una persona speciale» dice la conduttrice Giorgia Belfiore







Tutti abbiamo qualcosa che ci ha fatto stare male, che non ci ha fatto dormire la notte. Tutti abbiamo vissuto dei disagi. Io ne voglio parlare. Voglio raccontare i momenti bui tramite i miei ospiti, perché penso che ciò possa dare la forza di reagire a chi ci ascolta». Così l’influencer e conduttrice Giulia Salemi racconta, in modo semplice e conciso, il suo primo podcast “Non lo faccio x moda”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube.

Giulia, raccontaci del tuo nuovo progetto.

«È una chiacchierata di un’ora. Intima, vera e sincera, con una persona speciale. Non sono io la protagonista. Questa volta faccio da padrona di casa».

Come è nato?

«Volevo farlo da due anni, ma non avevo l’idea giusta né il tempo necessario. Ero impegnata con altri lavori. Poi finalmente gli astri si sono allineati. Ho deciso di parlare del disagio generazionale e di trattare in maniera leggera argomenti importanti per contrastare la superficialità e la finzione presenti nel mondo di oggi».

Nel podcast chiedi a tutti: «Che disagio sei?». Giriamo a te la domanda.

«Sono la confusione. Non sono più una ragazza di 20 anni, ma una donna di 31. Mi sento in una fase di transizione, tra il periodo dell’incoscienza e quello della responsabilità. Sono davvero in tilt: le cose che mi piacevano un tempo ora non mi piacciono più».

Cosa cerchi ora?

«Ho voglia di verità. Sono stufa della falsità e della superficialità, delle cose effimere. Prima la mia era una rincorsa all’accettazione. Ora basta. Non voglio più permettere a nessuno di farmi sentire giusta o sbagliata. Il podcast ne è la dimostrazione».

Dopo questa nuova esperienza come stai?

«Mi sento estremamente ricca. Ogni ospite mi ha insegnato qualcosa».

La puntata che più ti è rimasta nel cuore?

«Sono sincera: quella con Alfonso Signorini, un amico che si è aperto e si è confidato con generosità. Mi ha lasciato un segno anche l’Estetista Cinica (l’imprenditrice Cristina Fogazzi, fondatrice del brand di cosmetica VeraLab, ndr), che ha fatto con me un’analisi molto sincera e netta dei social».

“Non lo faccio x moda”, già a pochi giorni dall’uscita del 12 aprile, è entrato nella classifica top podcast di Spotify Italia. Qual è stata la tua prima reazione?

«Sono rimasta scioccata! Ci metto molta passione. Confesso che ogni giorno controllo come sta andando e mi stupisco di volta in volta. La televisione oggi non dà tante occasioni. Il podcast invece è un ottimo modo per fare gavetta e per mettersi in gioco».

Cosa ti auguri per il tuo futuro?

«Ora voglio assolutamente godermi il presente. Il mio obiettivo adesso è far crescere questo progetto, migliorarlo, creare puntate a tema e avere sempre più ospiti. Ci tengo molto. Il podcast dà la possibilità di mettere a nudo il nostro animo, e io voglio continuare a farlo».