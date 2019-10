Halloween: risate da brivido per una notte stregata

25 Ottobre 2019 | 13:55 di Simona De Gregorio

Pronti a festeggiare la notte di streghe e zombie? Prima di prepararvi con i nostri consigli, ripercorriamo le origini della festa più pazza dell’anno. Contrariamente a ciò che si crede, Halloween, che cade il 31 ottobre, non è una ricorrenza proveniente dall’America.

Le origini sono europee, più precisamente celtiche: deriva dalla festa “Samhain” che celebrava la fine dell’estate, ringraziando gli spiriti dei morti per il raccolto estivo. Solo nella metà dell’800 è stata importata negli Stati Uniti, assumendo le connotazioni di festa laica.

Il simbolo di Halloween è “Jack-o’-lantern”, una lanterna scavata in una zucca. “Trick-or-treat” (dolcetto o scherzetto) è la formula usata dai bambini che girano di casa in casa per ricevere caramelle e dolci. In origine gli abitanti dei villaggi celti indossavano pelli di animali per travestirsi da spiriti, ottenendo in cambio cibo e vino.



Una casa “spiritata” Decorare la casa per una festa ”da paura”? «Ogni elemento ornamentale ruota intorno a due colori predominanti: il nero e l’arancio» dicono

Titti & Flavia, esperte di economia domestica a “Detto fatto” su Raidue. «Usate delle decalcomanie adesive con teschi, streghe, zucche per decorare porte e finestre. All’interno dei bicchieri in vetro trasparente inserite tovaglioli di carta arancioni piegati in quattro e posate di plastica nere. Per l’illuminazione, tagliate a metà mandarini e arance, scavate ed eliminate la polpa interna e mettete all’interno delle candele tea light».

Un look mostruoso (in pochi minuti) Che si vestano da streghette, zombie o vampiri, l’accessorio più amato dai bimbi è il cappello. Un accessorio che potete creare in poche mosse a casa. 1. Prendete un cartoncino nero spesso e con un compasso disegnate un cerchio. Tagliatelo in quattro e con le forbici tagliuzzate la parte stondata in modo da ottenere delle linguette. Formate adesso un cono e fissatelo con la colla, ripiegando verso l’alto le linguette. 2. Su un altro foglio disegnate la falda del cappello con l’aiuto di una matita e un righello e ritagliatela. 3. Appoggiatela sul cono e fermatela con lo scotch. Il cappello servirà a completare il look. Per le bimbe vanno bene calzamaglie bucate, una maglia lunga nera e una scopa. Per i maschietti, pantaloni neri, maglietta bucata e un mantello nero fatto con un sacco della spazzatura.

Dolcetti da urlo • Dita dei morti La ricetta è di Tessa Gelisio, su Italia 1 con “Cotto e mangiato”. Mettete in un recipiente 150 grammi di burro, 100 di zucchero, un uovo, 20 grammi di mandorle tritate e 300 di farina. Mescolate fino a ottenere una palla. Con l’impasto formate dei rotolini a forma di dita. Applicate a ogni estremità mezza mandorla (in modo che simuli un’unghia) dopo averla spennellata di marmellata. Sistemate i biscotti sulla teglia e infornate a 170 gradi per 15 minuti. Intanto preparate una glassa mescolando un albume con un po’ di limone e 100 grammi di zucchero a velo. Lasciate raffreddare i dolcetti e ricopriteli con la glassa. • Fantasmini Avete i minuti contati? Prendete delle meringhe già pronte. Fate fondere una tavoletta di cioccolato a bagnomaria. Quando sarà sciolto, inseritelo in una tasca da pasticciere e decorate le meringhe formando occhi e bocca.

Come ti trasformo una... zucca Volete sorprendere gli ospiti con una fumante zuppa servita dentro la zucca? Sceglietela di grandi dimensioni e priva di ammaccature. Prendete un coltello affilato e tagliate la calotta superiore. Quindi, incidete tutto il bordo interno. Procedete a svuotare la zucca della polpa e dei semi con un cucchiaio o la spatola concava per servire il gelato. Se volete usare la zucca come portacandele, praticate dei fori a forma di bocca e occhi usando una penna a incisione.

Che paura in sala! Tra divertimento ed emozioni forti, la fine di ottobre riserva grandi novità in uscita nei cinema. • Attesissima la versione animata di "La famiglia Addams" che debutta giovedì 31 ottobre. Nello stesso giorno arriva nelle sale Doctor Sleep con Ewan McGregor e tratto dal romanzo di Stephen King. • Dedicato soprattutto ai giovani, giovedì 24 esce nei cinema "Scary stories to tell in the dark", la storia di un gruppo di adolescenti che si trova a risolvere il mistero di una serie di macabre morti.

E ora tremate sul divano Anche la tv festeggia la notte di Halloween. • Italia 1 offre in prima visione "Shining- Extended Edition", versione integrale del film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson. • Su Paramount Network la serata è mostruosamente irresistibile. Si inizia alle 21.10 con "La famiglia Addams" e a seguire "La famiglia Addams 2". • Spike (canale 49) a partire dalle 21.30 manda in onda "Cimitero vivente" e il suo sequel, tratti dai romanzi di Stephen King. • E per i piccoli... Dal 28 al 31 ottobre tutti gli episodi de "I Simpson" (su Italia 1 alle 13.45) sono “a tema” con un episodio inedito in onda giovedì 31. Alle 18 e alle 21.50 Rai Gulp propone "Bat Pat-Speciale Halloween". E Rai Yoyo dedica tutta la giornata ai cartoon ambientati

ad Halloween (dalle 11.45).

Previous

Next