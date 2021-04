I consigli di Titty & Flavia per le pulizie di primavera

Cambio degli armadi, acari, tende… Ecco i consigli delle nostre esperte per avere una casa super linda Titty (D’Attoma) & Flavia (Alfano, a destra) sono grandi esperte della cura della casa e sono spesso ospiti a “Detto fatto” Solange Savagnone







Pulizie di Pasqua, di primavera… Perché proprio in questo periodo si viene colti da un’irrefrenabile voglia di pulito e si mettono a soqquadro i nostri appartamenti? Abbiamo girato la domanda a Titty & Flavia, le “cleaning influencer” esperte della cura della casa (www.soluzionidicasa.com).

«Un po’ come avviene in natura, anche la nostra casa si prepara a ricevere gli splendori della bella stagione mostrandosi al meglio. Inoltre in questo periodo si spegne il riscaldamento e quindi si può eliminare tutto il grigiore che questo elemento comporta (su divani, tende, tessuti d’arredo) senza doverlo ripetere a breve. Allo stesso modo, cambiano i pesi sia degli indumenti che della biancheria da letto. Anche finestre, persiane e tapparelle riceveranno meno pioggia. Insomma, tutto ci invita a occuparci delle pulizie proprio ora».

Da dove iniziare?

«La cosa migliore sarebbe dividere le pulizie tra reparto giorno e reparto notte, dedicandovi a questi ambienti in tempi separati. Suddividete poi le varie stanze di questi due macroambienti: cucina, sala da pranzo e salotto da una parte, stanze da letto, bagni, locali di servizio dall’altra. Se potete, dedicate un giorno a ogni stanza, così il carico di lavoro sarà distribuito in modo meno pesante».

Materassi e cuscini

«Mettete in una ciotola 250 grammi di bicarbonato, aggiungete dieci gocce di tea tree oil e amalgamate sgranando i grumi con una forchetta. Cospargete il materasso con la polvere preparata e lasciate agire per circa due ore. Rimuovete il tutto con l’aspirapolvere. Girate il materasso e fate la stessa cosa dall’altra parte. In questo modo avrete un materasso igienizzato e senza acari. La stessa soluzione potete applicarla ai guanciali, soprattutto se sono in materiale tecnico, quindi non lavabili».

Tende “no stiro”

«Le tende possono tranquillamente essere lavate in lavatrice, a patto che il tessuto lo consenta. Per questo è sempre bene controllare l’etichetta. A questo punto non vi rimane che impostare un programma delicato, a bassa temperatura e con centrifuga ridotta. Il segreto per averle belle lisce senza doverle stirare è riappenderle quando sono ancora piuttosto umide: il peso le farà “stirare” naturalmente».

Sopra i pensili…

«C’è un trucco davvero furbo per sbarazzarsi della polvere che si deposita sopra a mobili e pensili: dopo aver spolverato bene, sistemate dei fogli di giornale o di carta casa. Non temete, da sotto non si vedranno! Quando dovrete pulire, non vi resterà che richiudere su se stessi i fogli in maniera delicata e gettarli via. Poi li sostituirete con fogli puliti: facile no?».

...e sotto il letto!

«Esistono in commercio molti spolverini dotati di braccio telescopico, ma volendo potete crearlo da soli: prendete il manico di una scopa e infilate a un’estremità un vecchio calzino di spugna intriso di detergente per la polvere o per pavimenti, a seconda del risultato che volete ottenere. Passatelo sotto al mobile o al letto, e il gioco è fatto!».

Arrivederci, maglioni

«Prima di riporre i maglioni per il cambio di stagione è sempre bene lavarli se sono stati indossati. A questo punto potete usare anche i sacchetti sottovuoto, ma attenzione se la lana è particolarmente pregiata. In ogni caso nella custodia va messa una protezione contro le tarme. La classica naftalina è certamente efficace, ma diciamocelo, non ha certo un buon odore! Per fortuna esistono valide alternative naturali dal profumo assai più gradevole, come sacchetti di garza riempiti con foglie di alloro e stecche di cannella, oppure scorze d’arancia e chiodi di garofano, o ancora fiori essiccati di lavanda».

Armadi e cassetti

«Anche loro vanno puliti. La procedura è abbastanza facile e comincia sempre con il vuotare i mobili dal loro contenuto. Fatto questo potete prima passare un panno per rimuovere la polvere superficiale e poi un altro panno intriso con una miscela di acqua e aceto bianco in parti uguali per igienizzare. Ora non vi resta che rimettere vestiti e biancheria a posto, non senza prima averne fatto una saggia cernita».

Coccolate anche i mobili

«La pulizia dei mobili con i detergenti è essenziale, ma dopo averli strapazzati con trattamenti sgrassanti è il caso di coccolarli con della cera, e la più indicata è senza dubbio la cera d’api. Va stesa con un panno in lana, facendo ampi movimenti circolari, ma vi raccomandiamo: non eccedete con la quantità!».

Tappetino e tenda della doccia anti-muffa

«Eliminare la muffa non è facile, ma ci sono alcuni ingredienti naturali che combinati fra loro si rivelano davvero potenti. Stiamo parlando del bicarbonato da unire al succo di limone e acqua ossigenata. Create una pasta piuttosto densa da applicare sulle zone interessate. Lasciate agire 30 minuti, poi strofinate con uno spazzolino da denti pulito».

Lavastoviglie e lavatrice: la cura naturale

«Se non volete usare prodotti chimici, c’è un’alternativa naturale: l’aceto bianco. Versatene un litro direttamente dentro l’elettrodomestico e avviate un lavaggio a vuoto ad alta temperatura».

Vetri senza aloni

«I trucchi per pulire bene i vetri sono diversi. Innanzitutto mai pulirli quando sono sotto la luce diretta del sole: si formerebbero aloni indelebili! Poi evitate i panni che lasciano pelucchi, o non ne uscirete mai. Il detergente deve avere un buon potere sgrassante, vanno quindi benissimo l’aceto bianco o l’alcool, e per rendere le superfici super brillanti usate fogli di quotidiano appallottolati per pulire e asciugare: il tipo di carta e il tipo di inchiostro che contengono fanno davvero miracoli!».

Infissi e porte d’ingresso

«Probabilmente li troverete molto impolverati! È normale, sono esposti a smog e intemperie costantemente! Perciò, una volta rimosso lo sporco con acqua tiepida e sapone di Marsiglia in scaglie, vale la pena proteggerli, soprattutto se sono in legno. Per questo scopo potete trovare in commercio delle apposite vernici protettive, ma anche un generoso strato di cera d’api può rivelarsi efficace».

Tiriamo fuori tavoli e sedie da giardino

«L’ideale è averli puliti per bene al momento di riporli in autunno, ma ora che li tirate fuori rinfrescateli con una miscela di acqua e aceto. Fate poi asciugare all’aria: l’odore dell’aceto svanirà in pochi minuti. Invece contro la muffa su tende e ombrelloni conviene usare bicarbonato e acqua ossigenata. In questo modo sarete sicuri di eliminarla e per evitare che si riformi fate asciugare bene i teli al sole».

Come lavare balconi, cortili e terrazze

«Molto dipende dal tipo di pavimento e dal materiale. Un detergente che si adatta a tutti i tipi di pavimenti, e che è assolutamente non inquinante, è il sapone di Marsiglia. Sceglietelo in forma liquida e diluitene due cucchiai in cinque litri di acqua tiepida. Prima di lavarli però ricordatevi di spazzarli bene!».