I consigli di Vira Carbone per stare in forma e in salute

Manca davvero poco all’arrivo della primavera e, complice il riscaldamento globale, già ne abbiamo un assaggio con giornate soleggiate, che però si alternano ad altre fredde. Un clima pazzerello che influisce sul nostro benessere. E per affrontare al meglio questo anticipo di stagione abbiamo chiesto consiglio a Vira Carbone, ideatrice e conduttrice di "Buongiorno benessere", il seguitissimo programma di Rai1.

Vira, come possiamo far fronte agli sbalzi termici?

«Il modo migliore per non sottoporre il fisico allo stress causato dal passaggio da temperature esterne a quelle di locali chiusi e viceversa è vestirsi a cipolla, con più strati di indumenti. Invece di un maglione pesante, per esempio, indossare sopra la camicia un cardigan, da togliere quando entriamo nei negozi o a casa di amici. In commercio ci sono poi delle maglie termiche che mantengono la temperatura corporea costante anche in caso di sbalzi di temperatura. E in questo periodo è utile rafforzare il sistema immunitario».

Cosa consiglia?

«Per aiutare il nostro corpo a depurarsi, consiglio di bere tutte le mattine mezzo litro di acqua tiepida e limone. Questo agrume ha mille proprietà, e oltre ad essere un diuretico che ci aiuta a sgonfiarci, è anche un battericida capace di debellare piccoli problemi come un lieve mal di gola. Poi, a colazione, preparate una centrifuga di carote, arancia e aloe: questi frutti sono ricchi di vitamina C e ci danno tutta l’energia per affrontare la giornata senza appesantire il nostro corpo. L’aloe, inoltre, è un toccasana per la pelle».

A proposito di pelle, con il freddo è più secca. Cosa facciamo?

«Io utilizzo un preparato naturale fatto con olio di mandorle dolci e olio di germe di grano, nella stessa quantità. È un ottimo lenitivo ed emolliente per il corpo e il viso. Per le labbra screpolate, invece, consiglio un balsamo composto da burro di karitè e olio di avocado: lo tengo in un barattolino di vetro e lo uso all’occorrenza».

Raffreddori e mal di gola sono inconvenienti tipici di questa stagione. In che modo contrastarli?

«Sono eccellenti alcune erbe. Come un cucchiaio di rosa canina e uno di ibiscus da lasciare in infusione per 15 minuti. Poi si filtrano e si aggiunge un cucchiaio di miele millefiori. Se i sintomi sono più accentuati, si può ricorrere alla propoli e al miele di manuka, due ottimi antibiotici naturali».

Sono in agguato anche le allergie. Un modo per prevenirle?

«Fare incetta di vitamina C, che è un eccellente antistaminico. Quindi bere spremute di agrumi e portare in tavola cavoli, broccoli, verdure a foglia larga, zucchine. Inoltre, le tisane di rosa canina sono efficaci per abbassare l’istamina responsabile delle allergie. Se poi gli occhi si gonfiano e lacrimano, suggerisco di usare colliri delicati a base di malva o camomilla e di proteggerli con occhiali da sole con un buon filtro Uv».

Con l’arrivo della bella stagione subentra anche il desiderio di rimettersi in forma. Come prepararsi per tempo senza ricorrere poi a diete drastiche?

«La bilancia non è il nostro nemico, bensì la nostra migliore alleata. Non deve diventare un’ossessione ma l’ideale è pesarsi ogni dieci giorni in modo da intervenire subito in caso di aumento di peso. L’alimentazione deve continuare a essere varia e diversificata. Basta solo dimezzare le porzioni abituali di pasta, riso, patate e pane, lasciando intatte le quantità di proteine. Va da sé che vanno eliminati zuccheri, alcolici, burro e condimenti grassi. Il mio consiglio è puntare sui legumi, che possono comparire in tavola anche tutti i giorni. Sono un’ottima riserva di proteine, sali minerali e danno un senso di sazietà».

Come condimenti, cosa è meglio scegliere?

«Olio extravergine di oliva, sempre a crudo. E poi erbe aromatiche e spezie, di tutti i tipi secondo il gusto. Io trito un mix e lo metto in un vasetto che porto sempre a tavola e lo aggiungo praticamente a ogni piatto: minestre, insalate, verdure, carne e pesce. Danno sapore e consentono di limitare l’impiego di sale che è nocivo per l’organismo».

E poi l’attività fisica...

«Importantissima. L’ideale sarebbe farla tre volte alla settimana. Ma chi non ama andare in palestra, può sempre fare una camminata ogni giorno a passo spedito. E ci si può allenare anche a casa, facendo addominali ed esercizi a corpo libero o usando la cyclette, magari mentre si guarda un programma alla tv».