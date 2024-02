I look primaverili consigliati da Carla Gozzi

Un cambiamento di stile di vita, una nuova avventura professionale, la nascita di un figlio... sono tante le ragioni che spingono le donne a voler rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli. E in loro aiuto arriva Carla Gozzi con il nuovo programma "Un’altra me", in onda da mercoledì 28 febbraio su La5. L’esperta di moda e stile incontra la protagonista della puntata, si fa raccontare la sua quotidianità e la guida nella scelta degli outfit che più le si addicono. E visto che nelle vetrine dei negozi la primavera è arrivata, abbiamo approfittato di Carla per farci dare i consigli per portare un tocco di novità e di glamour nel nostro guardaroba.

Iniziamo dalle tendenze di questa primavera.

«Prima di tutto un blazer bianco o burro: essendo colori neutri si abbinano a capi di tutte le tonalità. Poi sono di tendenza i pantaloni a sigaretta, stretti sul fondo, così come i modelli cargo, dall’impronta militare. Immancabile inoltre il trench nelle nuances più classiche del cachi o beige. Se prediligete le gonne, sceglietele lunghe almeno fino alla caviglia: sono più duttili e si possono portare anche con sneakers o anfibi».

E i colori di moda?

«La primavera vedrà trionfare le tinte delicate e chiare, come l’azzurro, che sta molto bene abbinato al marrone cuoio, e il rosa, perfetto con il nero».

I jeans sono un passepartout amatissimo. Quali modelli tenere d’occhio?

«I bootcut e i flare, ovvero con fianchi fasciati e orlo che si apre a campana appena accennata. I modelli con strappi sono superati e vengono sostituiti dai jeans con ricami, decori o spalmati, che danno un effetto metallizzato».

Se si ha difficoltà negli abbinamenti, il total look può essere una soluzione?

«Assolutamente sì. Il total look slancia la figura e suggerisco di puntare su toni neutri come il beige e il grigio chiaro perla. Magari in tessuti che hanno fili glitterati oro e argento che risultano molto luminosi».

Oggi è diffuso lo shopping su Internet. A cosa fare attenzione?

«Non basta guardare la taglia, ma è importante la vestibilità di un capo. Perciò meglio affidarsi a siti che presentano foto in cui l’abito è ben visibile e indossato. Se si compra su siti di abbigliamento di seconda mano è bene controllare tutte le informazioni sull’usura del capo, ma anche sulle modalità di spedizione e di reso. E importanti sono anche le recensioni: più sono positive più il sito è affidabile».

Di gran moda è anche il vintage. Su quali capi orientarsi?

«Gli abiti a tubino degli Anni 60, i blazer degli Anni 90 con spalline importanti, ma anche i gilet classici o con stampe jacquard e le cravatte di seta colorate, che possono essere usate anche come sciarpa, come cintura o annodate alla borsa».

A proposito di borse? Cosa vedremo nelle vetrine primaverili?

«Le borse a spalla dotate di tracolla. Ma soprattutto il secchiello, che è divertente, più originale, specie in colori accesi come il rosso che serve a spezzare i total look neri o neutri».

Passiamo alle scarpe...

«Mocassini e stringate sono sempre molto eleganti sia con i pantaloni che con le gonne. I tacchi vertiginosi non si usano tantissimo, si preferiscono quelli larghi, alti 4 o 5 cm. Per quanto riguarda le sneakers, invece, sono tornate di moda quelle classiche bianche senza suola rialzata, perfette anche con abiti e gonne. I modelli con carrarmato, invece, funzionano meglio con i pantaloni».

Concludiamo con i bijoux.

«Quelli più in voga sono gli orecchini maxi, i cosiddetti chandelier, molto vistosi. Poi i bracciali con pietre semi preziose e le spille decorate da mettere sulle giacche, sul collo di camicie e maglioni, ma utili anche a fissare i foulards e le pashmine»