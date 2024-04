I Me contro Te celebrano 10 anni di carriera con un tour speciale

Il primo spettacolo si terrà domenica 7 aprile ad Ancona (al Palaprometeo) I Me contro Te Antonella Silvestri







Con milioni di iscritti e una fanbase che sembra non avere confini, i Me contro Te - coppia di Youtuber e tiktoker siciliani formata da Sofì e Luì, nome d’arte di Sofia Scalia e Luigi Calagna - hanno conquistato i cuori dei piccoli di tutto il mondo, diventando una figura di riferimento, una tata digitale a tutti gli effetti. Sono la passione dei bambini e l’ossessione dei genitori che li benedicono ogni giorno.

La loro formula è una combinazione vincente di divertimento, creatività e una buona dose di educazione, il tutto condito con spruzzi di simpatia e allegria. Non sono solo due volti sorridenti sullo schermo, ma sono diventati dei veri e propri amici virtuali per milioni di bambini, pronti a far ridere, a insegnare e a intrattenere. Nel 2018 la coppia è stata premiata dal Moige - Movimento Italiano Genitori Onlus “per aver stimolato la creatività dei ragazzi, invitando con allegria a interessarsi ai fenomeni della fisica attraverso piccoli esperimenti che possono essere riprodotti in casa senza difficoltà”.

E ora c’è un’importante novità: il duo più amato dai grandi e dai piccini ha aggiunto nuove date al loro imperdibile "Lo show dei 10 anni", una tournée che celebra un decennio di risate, canzoni e avventure digitali. Per la primavera 2024 sono due le date da non perdere: il 27 aprile al Forum di Milano e il 4 maggio al Palazzetto dello Sport di Roma. Il nuovo spettacolo sarà un'esplosione di energia e divertimento, con effetti speciali mozzafiato e una scaletta nuova di zecca. Ma la vera chicca della serata sarà l'esibizione de "La canzone del cowboy" che ha già conquistato milioni di cuori su YouTube con ben 14 milioni di views.

10 anni di e con voi. Vi sareste mai immaginati di raggiungere questo importante traguardo insieme ai vostri fan?

«Assolutamente no, non avremmo mai immaginato di raggiungere un traguardo così significativo né di conquistare il cuore di così tante persone per così tanto tempo. A volte ci capita di essere fermati per strada da ragazzi di 18 anni che ci dicono di essere stati parte della loro infanzia, tutto ciò è straordinario!»

Le nuove date del tour, che si terranno in tutta Italia, promettono di essere ancora più emozionanti e spettacolari. Qual è l'atmosfera che sperate di creare durante queste esibizioni e cosa desiderate che i vostri fan portino a casa dopo?

«Ci sarà un’atmosfera magica, stiamo lavorando duramente per assicurarci che lo spettacolo dei 10 anni sia indimenticabile! Vogliamo che i nostri fan del Team Trote restino senza fiato davanti agli effetti speciali e ai colpi di scena, passando del tempo di qualità con le loro famiglie, ci saranno i nostri amici ballerini, il nostro inseparabile Pongo, tanti colori e allegria, sarà una vera e propria festa in cui il divertimento sarà assicurato per tutti»

“La canzone del cowboy" ha già raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube. Cosa rende questa canzone così speciale e cosa vi ha spinto a includerla nel vostro nuovo spettacolo?

«È nata dall'idea di creare la nostra prima canzone gioco, qualcosa di ballabile che potesse divertire anche solo ascoltando il testo. Abbiamo scelto un genere molto particolare, un mix tra dance e suoni western che amavamo da bambini. Registrare la canzone e il video è stato divertente e siamo estremamente felici del successo che ha ottenuto. Adesso non vediamo l’ora di cantarla e ballarla per la prima volta sul palco, siamo sicuri che anche i genitori la canteranno a squarciagola assieme a noi»

Siete molto attivi su YouTube, TikTok e Instagram. Come mantenete costantemente alta l'energia e la creatività?

«Fare contenuti per il web ci diverte tantissimo, il nostro percorso è partito proprio da YouTube 10 anni fa e nel corso del tempo abbiamo caricato più di 3 mila video sul canale, avendo l’opportunità di scatenare a pieno la nostra fantasia! È stato proprio grazie ai video che abbiamo scoperto la nostra passione per il cinema e abbiamo avuto modo di far conoscere le nostre canzoni al mondo, il web ci ha dato tanto e​ tutt’ora facciamo di tutto per trovare il tempo per non far mai mancare i video sul nostro canale e quando possiamo condividiamo momenti con i nostri fan anche attraverso Instagram e TikTok»

Nei vostri sketch ospitate spesso personaggi famosi. Chi avete in mente di coinvolgere in futuro tra le star della tv, del cinema e della musica?

«Ci divertiamo molto ad ospitare altri personaggi sul nostro canale e abbiamo tante idee in mente per i nuovi volti da coinvolgere, ma non possiamo fare spoiler, restate sintonizzati!»

Avete una connessione molto forte con i vostri fan, che vi considerano amici, anche se virtuali. Come gestite questa responsabilità e cosa significa per voi avere un impatto così positivo sulla vita dei bambini e delle loro famiglie?

«Siamo onorati della stima e della fiducia che i genitori dei nostri fan ci dimostrano. Cerchiamo sempre di dare il buon esempio e di essere consapevoli del nostro impatto sui più piccoli. Ci considerano dei veri punti di riferimento, cerchiamo sempre di trasmettere valori positivi, di pace e amore»

Le famiglie vi considerano dei “pifferai magici”. Quale consiglio dareste ai genitori per l'educazione dei loro figli?

«L’educazione è fondamentale e pensiamo sia importante insegnare ai bambini il rispetto per gli altri, per le donne e per le piccole cose. Ogni genitore dovrebbe trasmettere questi valori ai propri figli»

Nel 2018 siete stati premiati dal Moige per avere stimolato la creatività dei ragazzi attraverso esperimenti di fisica replicabili a casa. Qual è stata la vostra fonte di ispirazione per creare contenuti educativi e divertenti per i vostri giovani fan?

«Ricevere il premio Moige ha rappresentato tantissimo per noi e ci ha reso molto orgogliosi. Creare contenuti educativi e divertenti è avvenuto in modo molto naturale, siamo stati ispirati semplicemente dal nostro desiderio di condividere con i nostri fan ciò che amiamo e ci appassiona»

Siete il passatempo preferito dei vostri giovani spettatori. Ma quali sono le vostre passioni?

«Siamo semplici ragazzi e amiamo trascorrere del tempo con la famiglia, divertirci con gli amici, viaggiare e esplorare posti nuovi. Inoltre, amiamo la musica: Luì suona la chitarra e spesso ci ritroviamo a cantare le nostre canzoni anche a casa».

Da piccoli, quali erano i vostri giochi preferiti?

«Amavamo giocare all'aperto, con la palla o con la bicicletta. Luì aveva una passione per i lego e i trattori mentre Sofì per le bambole e le Barbie. Pensiamo che questi giochi ci abbiano aiutato a sviluppare e allenare la nostra fantasia».

Qual è stato il momento più emozionante o gratificante della vostra carriera fino ad ora?​

«Ci sono stati molti momenti emozionanti in questi anni, ma vedere le sale piene di famiglie al cinema per il nostro primo film è stato qualcosa di davvero indimenticabile. Per il film all’epoca non c’erano grandi aspettative, anche perché chi prima di noi aveva provato a fare il salto dal web al cinema aveva fallito, ma per noi è stato diverso. “La vendetta del Signor S” è piaciuto tantissimo e ricordiamo ancora la nostra emozione nel vedere le sale cinematografiche piene di gente, non potevamo credere ai nostri occhi»

Avete progetti in cantiere?

«Sì, ci sono molte novità in arrivo. Non vediamo l'ora di farvi vedere il nostro sesto film della saga col Signor S, "Operazione spie", che uscirà il 1° giugno al cinema. Ci saranno anche nuove canzoni correlate al film che pubblicheremo presto e siamo sicuri piaceranno tantissimo».

Qual è il vostro messaggio per i fan che vi seguiranno in questa nuova avventura e per coloro che vi scopriranno per la prima volta durante lo spettacolo dei 10 anni?

«Preparatevi per uno show straordinario! Siamo sicuri che vi divertirete molto e che sarà un'esperienza indimenticabile. Festeggeremo insieme 10 anni di Me contro Te, sarà una vera festa, non vediamo l'ora di condividere questo momento speciale con voi! Ci vediamo in giro per l’Italia! Ye ye ninininì!»

Le date

7 aprile – Ancona, Palaprometeo

13 e 14 aprile – Firenze, Mandela Forum

20 e 21 aprile – Eboli (SA), Palasele

26, 27 aprile – Milano, Forum

4, 5 maggio - Roma, Palazzo dello Sport

11, 12 maggio - Bologna, Unipol Arena

18, 19 maggio - Bari, Palaflorio

Tutte le info di biglietteria sul sito di Vivo Concerti.