Via al voto: ecco l'evento virtuale che celebra i creator più amati dell'anno







Il 7 marzo tornano i Webboh Awards, i più importanti premi italiani dedicati esclusivamente ai/alle creator e ai fenomeni virali. In occasione della quarta edizione i candidati di ogni categoria sono saliti a dieci, per cercare di rendere giustizia ai/alle tantissim* creator che si sono distint* negli ultimi mesi.

I/le candidat* sono più di 150 suddivisi in 16 categorie: Best creator (chi si è espress* al meglio su più piattaforme), Best TikTok creator, Best youtuber, Best streamer, Best Comedy Creator, Couple of the Year (quella che vi ha fatto battere di più il cuore), Drama Legend (chi ha scatenato o è stat* di più al centro dei drama), Best food creator, Revelation of the Year, Best value (chi usa i social per mandare messaggi importanti), Best Teen Idol Male / Female, Out of Drama (chi si è fatt* notare senza cercare hype con drama o dissing), Best Fashion Creator, Best Beauty Creator e Best Meme.

I loro nomi sono stati scelti, dopo attente riflessioni, dalla redazione di Webboh e, grazie ai voti espressi dalla Community nelle pre-candidature. Così, per centinaia di candidat*, sarà una sfida all’ultimo voto per aggiudicarsi la targa dorata da inserire nell’albo d’oro dei vincitori. Così come accaduto lo scorso anno, anche in questo caso si è tenuto conto della crescita, dei contenuti e della varietà delle proposte che si sono viste sui social (e su Webboh!) negli ultimi dodici mesi.

Per votare le categorie della quarta edizione dei Webboh Awards basta andare su questa pagina: https://www.webboh.it/webboh-awards-4-edizione-nomination/

Le votazioni saranno valide fino al 5 marzo 2023 alle ore 14. Per scoprire i vincitori, invece, dovrete aspettare due giorni, ovvero fino al 7 marzo in occasione di un grande evento.