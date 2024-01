Il Caffè di Sorrisi con tante novità e cinque nuove miscele tutte da assaporare

Caffè Motta è il caffè ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni per la 74esima edizione del Festival di Sanremo Redazione Sorrisi







Assaporare e concedersi un buon caffè può sembrare un gesto semplice, ma in realtà porta con sé valori, storia, cultura, tradizione e socialità. Lo sa bene il marchio d’eccellenza del caffè Made in Italy, Caffè Motta, caffè ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che ha avuto modo di allietare con una pausa caffè speciale i trenta big in gara quest’anno e continuerà a farlo per tutta la durata dell’attesa kermesse canora.

UNA STORIA DI PASSIONE E TRADIZIONE LUNGA 60 ANNI

La partecipazione al Festival si inserisce, come evidenziato da Christian Fadda, Direttore Commerciale, in un periodo importante per l’azienda che, da sessant’anni, racconta la storia tutta italiana della famiglia Mastromartino, della passione, degli antichi saperi e dell’impegno per offrire ogni giorno un caffè dal gusto intenso, verace e genuino, capace di esprimere l’unicità dell’espresso napoletano.

Una storia fatta di professionalità, costante ricerca dell’eccellenza, sostenibilità e responsabilità sociale. Ed è su questi valori che Caffè Motta poggia il suo percorso di accurata selezione delle qualità più pregiate di Arabica e Robusta provenienti dai principali Paesi produttori. Lavorate sapientemente mediante particolari procedimenti di tostatura, miscelazione e confezionamento, le miscele Caffè Motta offrono sempre un prodotto unico, di qualità, rigorosamente Made in Italy, apprezzato e riconosciuto anche all’estero.

“Ti voglio Bere”, l’impegno di Caffè Motta per offrire sempre il meglio

L’impegno di Caffè Motta nel farsi rappresentante dell’eccellenza e dell’autenticità italiana si concretizza anche nel nuovo payoff “Ti Voglio Bere”. Una frase d’impatto che non è solo un semplice slogan, ma rappresenta l'essenza stessa di Caffè Motta che, come rivelato da Alessandro Adinolfi, Marketing Specialist di Caffè Motta, punta a condividere con il mondo l’amore del marchio per il caffè.

Al tempo stesso, il nuovo payoff è una dichiarazione di impegno per offrire il meglio dell’arte della torrefazione, dalla selezione del caffè crudo alla tazzina, così da assicurare un gusto autentico, cremoso, intenso e avvolgente a ogni sorso.

TUTTE LE NOVITÀ

LE NOSTRE CAPSULE COMPATIBILI

La vasta gamma di miscele proposte da Caffè Motta per soddisfare ogni palato si arricchisce, oggi, di una nuova linea Espresso, con cinque nuove miscele per capsule compatibili Nespresso: Pregiato 100% Arabica, Cremoso, Intenso, Decaffeinato ed Espresso Bar. Tutte nuove anche le confezioni, che vedono una predominanza del nero brillante spezzata da dettagli nel caratteristico e immancabile arancione del marchio.

La miscela Pregiato 100% Arabica è realizzata esclusivamente con caffè 100% Arabica di origine colombiana, brasiliana ed etiope. L’unione di queste varietà dà vita a un caffè a basso contenuto di caffeina, vellutato, dolce e piacevolmente acido, ideale per chi preferisce una tazzina dal gusto leggero e delicato.

Cremoso è la miscela che più si avvicina al classico caffè italiano dal gusto tradizionale e bilanciato, impreziosito da note di caramello e cacao. Unendo miscele di Arabica e Robusta crea un profilo di tostatura media, per una piacevole amarezza al palato.

La miscela Intenso è realizzata prevalentemente con caffè Robusta di alta qualità di origine africana e asiatica. Pensato per chi desidera assaporare un caffè dal gusto intenso e deciso, è arricchito con note di tabacco, cannella e amaretto, che permettono di creare una crema intensa e corposa, dal colore nocciola scuro.

Il Decaffeinato è, invece, una miscela di caffè dal gusto tipicamente italiano impreziosito da note di liquirizia. È perfetto per chi preferisce una tazzina dal gusto tradizionale e bilanciato, con una piacevole amarezza al palato, seppur contenga solo lo 0,10% di caffeina.

La miscela Espresso Bar, infine, è frutto della combinazione delle migliori origini di caffè Robusta provenienti da Africa centrale, Indonesia e Asia occidentale, miscelati con caffè Arabica sudamericani. Ideale per chi preferisce una tazzina cremosa che ricordi l’espresso da bar, è arricchita con persistenti note di cacao amaro e frutta secca, che insieme danno vita a una crema spessa e densa, color nocciola scuro.

CIALDE COMPOSTABILI E 100% SOSTENIBILI

A venire rivisitata è anche l’attuale miscela delle cialde compostabili, 100% sostenibili e interamente riciclabili, presentati in versione Espresso Bar, Espresso Cremoso, Espresso Bar Napoli e Pregiata 100% Arabica. Disponibili nei migliori punti vendita e nella sezione e-shop del sito www.caffemotta.com (con distribuzione in tutta Italia) disponibili in diversi formati a partire da 15 cialde per arrivare al formato convenienza da 100 o 150 cialde.

Le cialde Caffè Motta sono certificate compostabili e possono essere smaltite nella raccolta dell’organico, mentre le bustine, che le avvolgono singolarmente, sono 100% riciclabili nella plastica.

BEVANDE DOLCE GUSTO

Proprio su quest’ultimo sistema, Caffè Motta sta sviluppando una rinnovata linea di solubili in capsule in un formato speciale, per garantire l’acquisto multiplo e soddisfare tutte le esigenze all’interno di un nucleo familiare.

Saranno confezioni da bustine singole con 8 capsule all’interno, ci saranno tanti gusti da poter provar come cioccolato, ginseng, cappuccino e nocciolino.

