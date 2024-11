Il clima è cambiato davvero o le catastrofi ci sono sempre state?

Dopo le spaventose emergenze in Spagna e in Italia abbiamo chiesto spiegazioni e consigli al meteorologo Paolo Sottocorona Un'immagine dell’alluvione che ha colpito Valencia Paolo Fiorelli







Una catastrofe come quella di Valencia, in Spagna, lascia stupefatti: oltre 200 morti, il fango che copre interi quartieri. E questo a pochi giorni da altri allagamenti e alluvioni “a casa nostra”, in Emilia-Romagna. Per capirne di più abbiamo intervistato Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7.

Paolo, cosa è successo a Valencia?

«Gli spagnoli lo chiamano “Dana”, noi italiani “goccia fredda”: è un fenomeno che porta a piogge straordinariamente abbondanti. Dovete immaginare l’atmosfera come un mare con le sue onde che si spostano: le parti più alte (alta pressione) portano bel tempo, quelle più basse (bassa pressione) aria fredda e pioggia. Con la “Dana” l’aria fredda smette di scorrere e resta ferma su una sola zona inondandola di pioggia».

Può accadere anche in Italia?

«Purtroppo sì».

E in Emilia che cosa sta succedendo, invece?

«I venti che passano sull’Adriatico si caricano di umidità e poi, arrivati all’Appennino che li ostacola, la scaricano sulla pianura. È un fenomeno detto “Stau”».

Ma questi eventi dipendono dal cambiamento climatico? O ci sono sempre stati?

«Questi fenomeni di per sé non sono nuovi. Il problema è che il riscaldamento globale ne ha ingigantito l’intensità e la frequenza».

Ma cosa c’entra il riscaldamento dell’atmosfera col freddo e la pioggia?

«L’atmosfera del pianeta si è riscaldata di 1,5 gradi. Ma è una media: ci sono zone dove non è cambiato nulla e altre dove l’aumento è di 3 gradi. Maggiore è il contrasto di temperature, maggiore è la violenza dei fenomeni climatici. Tutti, dal caldo estremo alle alluvioni».

In questa situazione l’Italia è messa meglio o peggio degli altri Paesi?

«Peggio. Perché il mare Mediterraneo ha raggiunto una temperatura che non aveva mai toccato prima. E noi ci siamo in mezzo».

Come se ne esce?

«Ci sono due strade. Da una parte, limitare l’emissione di anidride carbonica: qui le cose vanno troppo a rilento. Dall’altra, creare nuove tecnologie che possano smaltire questa anidride carbonica: sarebbe come avere una bacchetta magica regalataci dalla scienza. Ma per ora questa magia non c’è».

Si può almeno prevedere tempo e luogo di un evento catastrofico?

«I casi estremi si prevedono, però è difficile quantificare con esattezza quanto saranno violenti».

Se ci sorprende una emergenza meteo, cosa possiamo fare?

«Punto primo: bisogna capire che in questi casi l’acqua arriva tutta d’un colpo. Quindi la situazione più pericolosa è pensare cose come “scendo in cantina a salvare gli oggetti preziosi” oppure “vado a prendere l’auto e la metto in garage”. Se vedete che l’acqua già scorre sulle strade si rischia veramente la vita. Poi, non entrate in gallerie e sottopassaggi. Se vi sorprende l’acqua non solo resterete bloccati, ma potrebbero smettere di funzionare le parti elettroniche dell’auto. Significa che non sareste in grado neppure di abbassare i finestrini per fuggire!».

E se siamo a piedi?

«State lontano dai corsi d’acqua e cercate un riparo che non siano gli alberi. Sia per il rischio dei fulmini, sia perché il vento può sradicarli e farli cadere».

Almeno in casa siamo al sicuro?

«Ovviamente è la situazione migliore, ma evitate comunque di stare vicino alle finestre: una tempesta può anche mandarle in frantumi! E poi niente ascensore, perché la corrente elettrica può saltare in qualsiasi momento».

Ma le istituzioni che cosa possono fare?

«Serve un gigantesco piano di messa in sicurezza del Paese, che vuol dire ripulire canali e alvei dei fiumi, liberare quelli pericolosamente occupati da cemento e costruzioni, costruire dighe e vasche per far “sfogare” l’acqua... Un lavoro di decenni. E sa quando dovremmo cominciare? Ieri. A meno che non si preferisca aspettare un’altra Valencia. Ma stavolta in Italia».