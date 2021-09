Il Gabibbo diventa di LEGO

Novità assoluta, in occasione della partenza della nuova edizione di "Striscia la notizia" Redazione Sorrisi







Novità assoluta di quest'anno, in occasione della partenza della nuova edizione di "Striscia la notizia", la riproduzione in scala 1:1 del Gabibbo realizzata in mattoncini LEGO® da Riccardo Zangelmi, il primo ed unico LEGO® Certified Professional italiano.

Il Gabibbo di LEGO

Il modello 3D sarà esposto all'ingresso del museo per accogliere i visitatori, che potranno immortalarsi insieme al Gabibbo, composto da 65.000 elementi LEGO. Per realizzare questa vera e propria opera d'arte di 140 kg, ci sono volute 50 ore di progettazione e 200 ore di lavoro a sei mani: nessun dettaglio è stato lasciato al caso, dalle folte sopracciglia all'elegante papillon. Per Zangelmi la sfida più stimolante è stata la realizzazione del viso e dell'espressione, ma il risultato è senza dubbio stupefacente, considerando anche che sono stati utilizzati mattoncini LEGO di soli tre colori: rosso, nero e bianco.