Il grande concorso Sorrisi 70

Da questa settimana parte una grande iniziativa dedicata a tutti i lettori per festeggiare i nostri 70 anni Redazione Sorrisi







Cari lettori, ci siamo! Come vi avevamo annunciato, a partire da questa settimana iniziamo i festeggiamenti per i 70 anni di Sorrisi. E lo facciamo lanciando uno strepitoso concorso a premi che si concluderà con l’estrazione dei vincitori il 18 novembre 2022.

Partecipare è semplice e divertente. Nel numero di Sorrisi in edicola da martedì 1 febbraio trovate allegata una cartolina con il primo bollino prestampato (potete anche scaricarla sul sito sorrisi70.sorrisi.com). La card va riempita con almeno dieci bollini, da ritagliare e incollare, che troverete “nascosti” tra le pagine dei numeri del giornale in uscita nei prossimi mesi.

In particolare, nei numeri in uscita da febbraio a luglio compreso, troverete due bollini al mese per un totale di 12. Invece nei numeri in uscita da agosto a ottobre sarà possibile trovare tre bollini “jolly”, in pratica uno al mese, per ultimare la raccolta.

Una volta completata, la cartolina andrà spedita (entro e non oltre il 31/10/2022) in busta chiusa, con allegati i vostri dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero civico, Cap, località, provincia, data di nascita, telefono, e-mail) al seguente indirizzo: “Concorso Sorrisi 70” c/o MBE - Casella postale 202 - Via Cenisio 37, 20154 Milano (MI). Fra tutte le cartoline valide e complete arrivate entro il 14/11/2022, si procederà all’estrazione finale dei premi (vedi sotto).

Info e regolamento completo sul sito sorrisi70.sorrisi.com.

Ecco i tre meravigliosi premi che saranno estratti tra chi manderà la card completa

1° premio

Il primo premio è una Fiat Panda 1.0 - 70 CV Hybrid. Colore esterno grigio moda (pastello). Colore interno grigio/nero. Spese di immatricolazione e messa su strada incluse. Sono escluse le spese per raggiungere il luogo del ritiro. Il vincitore non potrà chiedere modifiche al veicolo in palio. Immagine della vettura indicativa.

2° premio

Costa Crociere offre due viaggi alla scoperta del Mediterraneo. Ogni crociera (di 7 giorni) è per una famiglia di due adulti con al massimo tre bambini in cabina esterna e con balcone. Partenza nel 2023 (esclusi Capodanno, Natale, Pasqua e Ferragosto). Il premio include pasti, bevande, escursioni, quote di servizio e tasse portuali.

3° premio

Il terzo premio è una parure, disegnata da Polello in esclusiva per Sorrisi, composta da un anello e una collana, entrambi in oro e diamanti. I gioielli sono realizzati in oro bianco 750/1000. I diamanti sono in taglio Brillante, mentre la pietra centrale in tanzanite è in taglio cuore. La lunghezza della collana è di 42 cm.

Concorso valido dal 01/02/2022 al 27/10/2022 con estrazione finale entro il 18/11/2022. Valore complessivo del montepremi € 31.850,00, Iva esclusa.