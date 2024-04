In edicola con Sorrisi questa settimana

Tutte le collezioni che puoi acquistare insieme ala rivista Redazione Sorrisi







COLLANA ESSENZA GIAPPONE € 9,90*

Immergiti nell’incantevole mondo della cultura giapponese con “Essenza Giappone”, una collana di libri selezionati che ti condurranno, attraverso antiche pratiche e saggezze, a trovare equilibrio e felicità nella tua vita quotidiana. Non perdere il 2° volume, “WABI SABI. Scoprire nell’imperfezione la bellezza delle cose” in edicola questa settimana.

PEANUTS 3D - 9a uscita € 12,99*

La collezione esclusiva di statuette in 3D del fumetto più famoso al mondo. 9a uscita: Lucy. La sua grande debolezza è l’amore non corrisposto per Schroeder, il biondo pianista con l’ossessione per Beethoven. La volontà ferrea di Lucy, infatti, non basta per convincerlo ad amarla, condannandola a eterne attese appoggiata al suo pianoforte. (Nella precedente uscita, Schroeder al piano).

TUTTI TRANNE TE € 14,90*

Una commedia divertente e stuzzicante con Sydney Sweeney e Glen Powell. Bea e Ben, dopo un primo appuntamento promettente, capiscono di non essere fatti l’uno per l’altra fino a quando si ritrovano a doversi fingere una coppia a un matrimonio in Australia.

Collana STATI UNITI - Capire l’America per sapere dove va il mondo € 8,90*

“USA”, una collana imprescindibile per decifrare questi mesi cruciali in cui, con l’elezione alla Casa Bianca, si ridisegnano gli equilibri nel mondo. Libri inediti ed esclusivi scritti da storici e giornalisti e profondi conoscitori dell’America. Non perdere il 3° volume “LA DEMOCRAZIA AMERICANA”. In edicola dal 27 aprile.

E in più

COLLANA LA SIGNORA IN GIALLO - 30a uscita “Stagione 10 DISCO 5 e Stag. 11 DISCO 1” € 10,99 *

- 30a uscita “Stagione 10 DISCO 5 e Stag. 11 DISCO 1” COLLANA CAPOLAVORI DISNEY PIXAR - 21a uscita “TOY STORY 3” € 9,99 *

- 21a uscita “TOY STORY 3” DETECTIVE CONAN - Volume 20 € 5,99 *

- Volume 20 ONE PIECE - Volume 43 € 4,99 *

- Volume 43 IL BATTELLO A VAPORE - Vol. 7 “PICCOLO MOSTRO“ € 4,99 *

- Vol. 7 “PICCOLO MOSTRO“ I GRANDI PROCESSI DELLA STORIA - Volume 22 “CAGLIOSTRO“ € 7,99 *

- Volume 22 “CAGLIOSTRO“ GERONIMO STILTON Le mie stratopiche avventure - Volume 23 “IL MISTERO DEL VIOLINO SCOMPARSO“ € 7,90 *

- Volume 23 “IL MISTERO DEL VIOLINO SCOMPARSO“ AGATHA CHRISTIE - Vol. 36 “Miss Marple e i tredici problemi“ € 7,99 *

- Vol. 36 “Miss Marple e i tredici problemi“ BELLEZZE D’ITALIA Alla scoperta dei tesori del Belpaese - Vol. 6 “LAZIO. Roma, i Colli Albani e le ville di Tivoli“ € 11,99

- Vol. 6 “LAZIO. Roma, i Colli Albani e le ville di Tivoli“ LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - 13a uscita “I fratelli Cuordileone“ € 7,99

- 13a uscita “I fratelli Cuordileone“ PAESI DEL MONDO - Volume 35 “Grecia - Nel cuore del Mediterraneo“ € 11,99

- Volume 35 “Grecia - Nel cuore del Mediterraneo“ SANTI E BEATI - 31a uscita “San Francesco da Paola“ + scheda € 9,99 *

- 31a uscita “San Francesco da Paola“ + scheda AUTO VINTAGE - 24a uscita “PORSCHE 911S - 1969” + fascicolo € 24,99*

* Prezzo rivista esclusa.