In Emilia-Romagna, nelle terre che l’alluvione ha piegato ma non vinto

Un giorno lungo la Via Emilia, tra Bologna e Forlì. C’è chi ha perso tutto e chi lavora per dare tutto. L’obiettivo è uno solo: ricominciare Soccorritori in gommone nelle strade di Lugo (RA). È il 19 maggio, la pioggia dà tregua, ma il disastro è totale Enrico Casarini







Aver paura della pioggia perché chissà cosa potrebbe ancora accadere, ma pensare che il sole renderà duro come pietra il fango da spazzar via. Piangere per quel che è successo e temere per quel che rimane minaccioso, da quella frana (sono centinaia) dietro casa finora rimasta “tranquilla” alle malattie che potrebbero diffondersi nelle zone che ancora sono allagate. Ritrovarsi qui nella devastazione e lì, nel quartiere accanto, nello scampato pericolo… Ma peggio e meglio non si distinguono.

Dall’Italia a Forlì

Un giorno lungo la Via Emilia non fa vedere che una minima parte del disastro dell’alluvione che nella prima metà di maggio ha portato il finimondo da Bologna alla Romagna, fino a zone di Toscana e Marche. Qualche numero c’è. Quindici povere vittime. Oltre 36 mila sfollati che piano piano riprendono la strada di casa. C’è l’allerta della Regione Emilia-Romagna che ancora ha un’inquietante macchia rossa sulle pianure bolognese e romagnola, sulla collina e la costa romagnola. Ci sono aiuti per due miliardi di euro già approvati dal governo, in attesa di un’attendibile misura del danno (una prima stima diffusa dalla Regione parla di sette miliardi…). Qui, però, ciascuno farà conti tutti suoi, che non si mettono su carta.

«Raccontate! Raccontate!» dicono tante persone incontrate in questo viaggio. Giorni di piogge hanno inzuppato la terra, mosso frane e fatto straripare una ventina di corsi d’acqua. Nel quartiere Romiti di Forlì, in un cortile di via Consolare, c’è un piccolo ristoro. Lungo questa strada è stato deviato molto traffico, si passa tra due muri grigi di macerie e rottami. Leo abita qui; parla quasi con comprensione del Montone che ha rotto gli argini: «È tornato nell’alveo antico: lo avevano deviato ai tempi delle guerre nel faentino, nel Medioevo. Per fortuna il parco Balducci ha assorbito la prima botta: sa, c’erano onde da sei, sette metri!». Giovanna e Adele gestiscono la “mensa”: fanno la spesa, cucinano e servono pasti (Adele già prepara per l’indomani: «Frittata di pasta: è semplice, ma è un piatto che “fa casa”»). «Io abito al piano terra, vicino al fiume Ronco» spiega Giovanna. «Quando è arrivato l’allerta, mi sono preparata. Non è successo nulla. Con questa fortuna, mi sono detta: “Cosa so fare?”. So far da mangiare, so parlare con la gente, e allora eccomi qui». Con lei c’è un gruppo di volontari delle Misericordie. Vengono dall’Irpinia. Teodoro è di San Mango sul Calore (AV) e viene naturale chiedere se ha dubitato di fronte ai 600 chilometri da fare per venire qui: «Non esiste! Nel 1980 il terremoto rase al suolo il mio paese e l’Emilia-Romagna ci diede tanto: come fai a rimanere fermo?». Raffaele, di Volturara Irpina (AV), rinforza: «Si parte subito. Metti da parte gli affetti, il lavoro, e basta». Un gruppo di volontari della Croce Rossa prende fiato a pochi metri: Torino, Salerno, Brindisi, L’Aquila, Pianella (PE), Moncalieri e Chieri (TO)… È una vera nazionale italiana.

I ragazzi di Faenza

Faenza (RA), poi. In piazza della Libertà, il cuore della città pieno di mezzi di soccorso, c’è anche un gruppo di studenti del liceo “Torricelli-Ballardini”, guidati da Michele, il prof di Scienze motorie. «Io ho perso la casa, praticamente tutto» dice Chiara «ma visto che c’è ancora chi ha bisogno, sono venuta». Non è una cosa così per fare, spiega Margherita: «Molti hanno già ripreso a lavorare, quindi non è che ci siano tanti adulti che possono ancora aiutare. Tra sabato e domenica in certe strade non si passava dalla gente all’opera: adesso sono vuote e allora andiamo noi, casa per casa, dove serve».

Seguo poi Riccardo al magazzino della Ceramica Gatti, l’attività di famiglia che realizza opere di artisti di fama internazionale: «Volevamo riordinare l’archivio per il centenario del 2028. Non è rimasto quasi nulla. C’eravamo attrezzati con una scaffalatura alta quattro metri, ma non abbiamo fatto in tempo a spostare tutto». Indica il livello raggiunto dall’acqua: è lo scaffale in cima, forse non ci sarebbe stato scampo comunque. «Qualcosina si è salvato ed è già nelle mani delle restauratrici: vediamo cosa riescono a fare. Aspettiamo». E se anche voi volete aiutare potete farlo grazie all’iniziativa promossa da Mondadori Media e Banca Mediolanum “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna”. Qui a fianco trovate tutti i dati per le donazioni. Grazie!

Aiutiamo l’emilia-romagna

Unisciti a noi, insieme possiamo fare la differenza

IBAN: IT54O0306234210000002727272

Intestato a: Banca Mediolanum

Causale: “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna”