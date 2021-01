«Io & Marley»: cast, trama e trailer

04 Gennaio 2021 | 15:50 di Alberto Rivaroli

Una commedia dedicata ai romantici e a chi adora gli amici a quattro zampe: è «Io & Marley». Diretto da David Frankel (il regista di «Il diavolo veste Prada»), il film racconta la storia di John e Jenny Grogan (Owen Wilson e Jennifer Aniston), due giovani sposi che si trasferiscono dal Michigan alla Florida in cerca di una vita più stimolante. Il destino sembra favorirli: trovano lavoro come giornalisti (anche se in giornali concorrenti) e si sistemano in una casa che amano molto. Quando fa capolino l'idea di avere un bambino, però, John è un po' spaventato e, in attesa di chiarirsi le idee, decide di «adottare» un cucciolo di Labrador che chiama Marley. Un amico che avrà un ruolo fondamentale nella vita della famiglia Grogan...

Senza nulla togliere alla simpatia dei protagonisti, è proprio l'adorabile cagnolino il mattatore di una pellicola che, tra buoni sentimenti e baruffe familiari, regala una serata piacevole.