Istruzioni per un rientro sereno dopo le vacanze

Finisce l’estate... e lo psichiatra Raffaele Morelli consiglia come affrontare il ritorno al lavoro e alla routine con il giusto atteggiamento Lo psichiatra Raffaele Morelli Giusy Cascio







Vacanze finite, iniziano le ansie. Tutto appare grigio, il solito tran tran è triste, ci si sente demotivati o demoralizzati. E tornare al lavoro, o comunque alla vita quotidiana, è pesante: addio ai benefici delle ferie, non c’è più traccia di relax. Se vi immedesimate in questa situazione da incubo e vorreste uscirne, è utile affidarsi ai consigli di Raffaele Morelli. Psichiatra e autore di numerosi libri divulgativi (l’ultimo è “Cosa fare quando soffri”, Mondadori), suggerisce qui come ripartire serenamente.

Si può rendere il rientro meno traumatico?

«Sì, se cambiamo impostazione mentale. Dopo le vacanze, in cui abbiamo fatto il vuoto di pensieri, sembra che sia tutto perduto: benessere, svago e tranquillità. Ma al rientro non torniamo solo a “casa” intesa come appartamento, ma anche nella nostra casa interiore, a ciò che ci caratterizza. Anziché catapultarci a fare progetti (“A settembre imparo l’inglese”, “Voglio riprendere in mano la chitarra”, “Devo essere migliore”...), impariamo a stare da soli, in silenzio, a osservarci dentro, senza scappare dalle cose che non ci piacciono. Perché pure quelle fanno parte di noi».

Il solo pensiero di rivedere i colleghi e il capo ci deprime. Come reagire?

«Accettiamo che non tutti siano sempre sorridenti, estroversi. Imperversa l’aggettivo “solare”: sembra che tutti debbano esserlo, ma è una malattia della società. Qualcuno può essere più ombroso o permaloso. Accogliamo la presenza dei difetti negli altri e non sforziamoci di piacere a tutti. Come ribadisce il filosofo Eraclito, vissuto tra il VI e il V secolo a.C.: “Il carattere è il destino”. E i difetti ne sono colonne portanti».

E se ci sentiamo troppo stressati dal traffico e dai rumori in città?

«Quando siamo sopraffatti, torniamo a immergerci nella natura, tra gli alberi. Numerosi studi hanno misurato gli effetti che hanno le passeggiate nel verde: si nota una riduzione del cortisolo salivare, ormone che regola i meccanismi dello stress. E un aumento dell’attività dei linfociti NK, che proteggono il nostro sistema immunitario».

I prezzi salgono e aumentano le preoccupazioni economiche: che fare?

«Il grande psicologo Erich Neumann (1905-1960) diceva che la mente preoccupata è una mente disturbata. La psiche è innovazione: anziché rimuginare sul passato (“Ah, se avessi scelto un altro lavoro, se avessi dato retta a mia madre”) o indugiare su stati d’animo negativi (“Non ce la farò mai”), concentriamoci sul presente e sui modi concreti per guadagnare più soldi e per risparmiare».

I figli a scuola fanno nuove amicizie. E i genitori vanno in ansia. Giusto?

«Sbagliato. Il 90 percento delle ansie dei genitori si trasmette ai ragazzi. Lasciamo che i figli sbaglino, altrimenti da grandi non sapranno affrontare difficoltà e frustrazioni. Il problema è che pensiamo: “Se loro crescono, noi invecchiamo”. Ma non bisogna avere paura della maturità. Il celebre psicoanalista junghiano James Hillman (1926-2011) elogiava la vecchiaia citando il proverbio svedese: “Il pomeriggio sa cose che il mattino ignora”».

Dobbiamo metterci a dieta e iscriverci subito in palestra?

«Vietato usare parole come “dovere” o “subito”: sono nocive, punitive. La voglia di cibo nel cervello è regolata dagli stessi centri nervosi collegati al piacere e alla ricompensa. Se siamo insoddisfatti, mangiamo di più e ingrassiamo. Copiamo i bambini: quando li chiami perché è pronto in tavola, loro non vengono perché stanno giocando, hanno qualcosa di meglio da fare che li appassiona. Per dimagrire, riscopriamo quindi ciò che ci rende felici. Ci piaceva ballare? Danziamo. Secondo il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900) un giorno senza ballo è un giorno perso. Ci dà piacere dipingere, ricamare, indossare un bel vestito? La fame “nervosa” scatta quando ignoriamo le nostre passioni e non le ascoltiamo».

L’abitudine spegne il desiderio. Un consiglio per la felicità di coppia?

«Stare insieme tutto il tempo non va bene perché una coppia è fatta di due diversità che si incastrano, ma non sono fatte per fondersi. Spesso poi iniziamo a razionalizzare, a cercare il motivo per cui il rapporto non funziona. Ma in realtà il desiderio non vuole spiegazioni, va percepito e basta. Quando ci innamoriamo, non ci facciamo domande e viviamo il momento. Il desiderio è ciclico, come un giardino in cui le piante attraversano varie stagioni: arriva l’inverno, ma poi torna la primavera».

La notizie alla tv non ci fanno dormire. Un aiuto per l’insonnia?

«Con i miei pazienti che soffrono di insonnia io uso la tecnica della tana. E dico: “A letto, la sera, immagina di essere un animale selvatico e di avere un tuo rifugio segreto e porta lì dentro gli oggetti più importanti”. La tana è il luogo dove non veniamo né visti, né giudicati, dove nessuno può entrare. Ogni volta che la immaginiamo, attiviamo “l’energia della notte e dell’eterno femminile” che vi abita, quella sorta di “utero psichico” dove si crea la nostra identità, che sa condurci nel profondo dell’anima. E dove notizie, disagi, dolori non si cronicizzano, ma siamo liberi di abbandonarci e affidarci ai sogni».