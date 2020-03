La cultura non si ferma: tutti gli eventi in streaming di musei e teatri a marzo

12 Marzo 2020 | 11:31 di Giulia Ausani

Musei e teatri chiusi, spettacoli sospesi, concerti rimandati: le misure per arginare la diffusione del Coronavirus hanno coinvolto gli eventi di tutta Italia, ma la cultura non si ferma. Sono tante infatti le iniziative e rassegne partite in questi giorni per portare mostre, concerti ed eventi direttamente a casa degli italiani tramite dirette streaming sui social.

Ecco allora una guida agli eventi vi aspettano in streaming per tutto il mese di marzo.



• La musica non si ferma: tutti i concerti in streaming